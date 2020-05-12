"Артемсоль" сократила чистую прибыль в 6 раз

Государственное предприятие "Артемсоль" (Донецкая область) в 2019 году сократило чистую прибыль в шесть раз по сравнению с 2018 годом – до 23,17 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, чистый доход компании от реализации продукции в прошлом году снизился на 5,1% – до 1,66 млрд грн.

Валовая прибыль "Артемсоли" за отчетный период сократилась на 7,9% – до 710,31 млн грн, операционная прибыль – в 3,1 раза, до 70,23 млн грн.

В первом квартале 2020 года "Артемсоль" увеличила чистую прибыль в 9,4 раза по сравнению с январем-мартом 2018 года – до 3,58 млн грн.

Чистый доход ГП в первом квартале сократился в 2,1 раза – 265,61 млн грн, валовая прибыль в 3,7 раза, до 71,84 млн грн. В то же время операционная прибыль выросла в 2,7 раза – до 14,36 млн грн.

ГП "Артемсоль" – одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в Соледаре Донецкой области. Предприятие экспортирует продукцию в 15 стран мира.