Количество банкоматов в Украине сокращается уже 5 кварталов подряд

Сеть POS-терминалов в Украине по итогам января-марта 2020 года уменьшилась на 5 тыс. – до 349 тыс. из-за влияния карантинных ограничений.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно майскому обзору банковского сектора, обнародованному на сайте регулятора, частности, сокращение произошло за счет "Приватбанка" (на 5,3 тыс. терминалов) и "Укрпошты" (на 500 единиц), тогда как государственные (без "Приватбанка") и иностранные банки нарастили свою сеть на 1,2 тыс. единиц и 700 соответственно.

Кроме того, по данным НБУ, количество банкоматов сокращается уже пять кварталов кряду и по итогам января-марта 2020 года достигло 56,6 тыс., что на 300 меньше, чем в начале года. В частности, банки с иностранным капиталом приостановили работу 200 банкоматов, "Приватбанк" - 100, а сеть частных и государственных банков (без "Приватбанка") осталось неизменной.