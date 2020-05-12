"Укртрансгаз" согласился выплатить "прокладке" времен Януковича 40 миллионов

Суд утвердил мировое соглашение, согласно которому АО "Укртрансгаз" должно выплатить ООО "Проминвеставтоматика" 40,12 млн грн долга.Прокуратура Киевской области обжаловала это решение в апелляционном суде.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киевской области, копия которого обнародована в судебном реестре, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Cогласно материалам дела, в 2015 году "Проминвеставтоматика" подала иск против "Укртрансгаза" в лице филиала "Укргазэнергосервис" о взыскании 96,11 млн грн долга, 21,3 млн грн инфляционных потерь и 3,84 млн грн годовых.

Речь шла о долге по договору о закупке запчастей к газоперекачивающим агрегатам ГТК-10 и ГТК-25И от 27 декабря 2012 года.

Однако вскоре начала производство по иску фирмы остановили, поскольку прокуратура Киевской области затребовала себе материалы дела. Еще с 2014 года прокуратура вела уголовное производство по фактам возможного хищения государственных средств должностными лицами "Укртрансгаза".

Следствие считало, что запчасти у "Проминвеставтоматики" заказали по завышенным ценам. Согласно спецификации, их производителем была компания Tyrbine Services Ltd (США). Однако, по данным Министерства доходов и сборов, такие запчасти на территории Украины растаможены не были и государственную границу в пунктах пропуска не пересекали.

В судебном реестре последние решения по этому уголовному делу за февраль и апрель 2019 года касаются жалоб от представителя "Укртрансгаза" на бездействие прокуратуры.

В конце 2019 года прокуратура Киевской области вернула материалы этого дела в Хозяйственный суд Киевской области и он возобновил производство. Тогда же стороны попросили суд утвердить мировое соглашение, которое они заключили еще 13 июня 2019 года.

Согласно условиям мирового соглашения, "Укртрансгаз" выплатит "Проминвеставтоматике" 40,12 млн грн основного долга и не платить остаток долга, инфляционные потери и годовые.

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Хозяйственный суд Киевской области утвердил мировое соглашение и закрыл производство в январе 2020 года. Но прокуратура Киевской области не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу в Северный апелляционный хозяйственный суд. Рассмотрение жалобы должно было состояться 24 марта, однако из-за карантина его перенесли на 19 мая.

Напомним, в 2010-2013 годах тендеры "Укртрансгаза" по оборудованию и ремонтам часто выигрывали четыре донецкие фирмы – "Проминвеставтоматика", ООО "Турботрейд", ООО "Укртурборемонт" и ООО "Турболинкс". Всего "Укртрансгаз" заплатил им 2,5 млрд грн.

Журналистское расследование показало, что учредителями предприятий были и оставались в то время подставные лица, близко знакомые друг с другом. Деньги за запчасти передавались по цепочке "транзитных" фирм, которые также использовались группой "Металл Юнион" донецкого бизнесмена Руслана Цыплакова, друга покойного младшего сына экс-президента Украины Виктора Януковича. Сейчас Цыплаков скрывается в России.

Сейчас "Проминвеставтоматика" записана на офшор "Комфорд Лимитед" с Сейшел, а ее директором является Кайумба Ноласкес Манде из Конго, который руководит целой кучей других юрлиц.

Как отмечает издание, на днях "Укртрансгаз" заказал компании "KTS Engineering s.r.o." (Словакия) итальянские запчасти к вышеупомянутым агрегатам ГТК-10 и ГТК-25И. Причем цены по одинаковым наименованиям были ниже цен "Проминвеставтоматики" в 2012 году.