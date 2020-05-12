Программу льготных кредитов можно удвоить без изменений в госбюджет, – Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины допускает удвоение бюджета Фонда развития предпринимательства без внесения изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год.

Об этом сообщил замминистра Дмитрий Романович, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодня в Фонде 2 млрд грн. Мы в контакте с Минфином и понимаем, что эта сумма может быть удвоена без внесения изменений в госбюджет", – сказал Романович.

"Если мы увидим, что программа (льготного кредитования) пользуется огромной популярностью, эта сумма может быть увеличена через изменения в бюджет, через стабилизационный фонд", – добавил Романович.

Как сообщалось, Верховная Рада увеличила спецфонд госбюджета в этом году на 2 млрд грн за счет досрочного погашения Фондом гарантирования вкладов физлиц векселей, эти средства предназначены для финансирования Фонда развития предпринимательства, который был определен площадкой для программы кредитования малого и микробизнеса, анонсированной ранее президентом Владимиром Зеленским.