Twitter начал обозначать посты с фейковой информацией о коронавирусе

Социальная сеть Twitter стала обозначать фейковую информацию о коронавирусе, что распространяется по ее каналам. Отныне лживые посты о пандемии и теориях заговора будут содержать отметки "вводят в заблуждение" и "противоречивые".

Об этом сообщили менеджеры Twitter Йоэл Рот и Ник Пиклз, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Они отметили, что для идентификации сомнительного и потенциально вредного контента Twitter сотрудничает с "надежными партнерами", не конкретизировав, однако, с какими именно. По словам менеджеров, одновременно ведется разработка инструментов для продвижения "достоверной и аутентичной" информации.

Теперь все сетевые ресурсы на фоне пандемии коронавируса сталкиваются с проблемой распространения многочисленных слухов, фейков и теорий заговора. Операторы сетей прилагают максимум усилий, пытаясь сдержать наплыв дезинформации.