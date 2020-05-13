Основатель Telegram Дуров объявил о провале своего блокчейн-проекта

Основатель сети Вконтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о завершении блокчейн-проекта TON, в рамках которого планировалось выпускать цифровую валюту Gram.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

По словам Дурова, решающую роль в крахе проекта сыграл американский суд. В ходе судебного процесса Комиссия по ценным бумагам США запретила выпуск криптовалюты Gram, сочтя, что ее следует зарегистрировать как ценные бумаги. При этом на тот момент Дуров собрал уже около 1,7 миллиарда долларов инвестиций. Открытие платформы TON было намечено на 30 апреля.

По словам Дурова, американский суд обладает достаточной силой, чтобы помешать работе TON и в других регионах земного шара.

"К сожалению, мы - 96 процентов населения мира, проживающие в других местах - зависим от лиц, принимающих решения, которые избирают 4 процента населения мира, проживающие в США", - написал Дуров.

"И все же мы попробовали. Мы оставляем это следующему поколению предпринимателей и разработчиков, чтобы они подняли наше знамя и извлекли уроки из наших ошибок", - заявил основатель Telegram.