МВФ ухудшит прогноз влияния коронавируса на экономику мира

МВФ заявил, что ошибся в своих оценках влияния коронавируса на мировую экономику – влияние пандемии будет серьезнее, чем прогнозировалось.

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Ранее МВФ заявил, что коронавирус придушил мировую экономику, но скоро он ослабит хватку, и деловая активность быстро восстановится. Без последствий не обойдется: кризис будет самым страшным со времен Великой депрессии почти столетней давности, а счет за лечение превысит 9 трлн долларов, подсчитал Международный валютный фонд. Месяц спустя МВФ признал, что ошибся.

"Кризис только набирает обороты, а прогноз уже хуже даже наших пессимистичных ожиданий, - сказала глава МВФ Кристалина Георгиева. - Если медицина не одолеет вирус, многие экономики пострадают еще сильнее".

Экономисты МВФ впали в уныние через пару недель после того, как Запад начал постепенно удаляться на карантин. В середине апреля они потеряли веру в ближайшее будущее и предрекли мировой экономике спад на 3% в текущем году, тогда как еще прошлой осенью рассчитывали, что она вырастет на те же три процента.

Впервые в современной истории прогноз поменялся так резко за такой короткий срок. Но МВФ сохранил оптимизм и веру в лучшее: он предрек отскок почти на 6% уже в следующем году, однако предупредил, что, во-первых, это не компенсирует падения, а во-вторых, случится только если вирус не вернется второй волной, и карантин не придется вводить заново.

"Крайне вероятно, что в июне мы обновим прогнозы. И уже сейчас ясно, что стоит ожидать плохих новостей", - сказала Георгиева на конференции Financial Times во вторник.

Три крупнейшие экономики мира, на которые приходится более половины мирового выпуска и потребления, пережили самое серьезное падение в современной истории.

Экономическая активность в Китае сократилась впервые почти за полвека. Евросоюз не видывал такого спада за все свое существование. А крупнейшая в мире экономика США картинно споткнулась, и самая продолжительная в ее истории десятилетняя фаза подъема подошла к концу.

Безработица среди американцев побила все рекорды со времен Великой депрессии между двумя мировыми войнами прошлого столетия.

Коронавирус прервал восстановление мировой экономики после предыдущего кризиса - рецессии 2008-2009 года. Ее масштабы теперь кажутся экономистам смехотворными по сравнению с тем, что светит планете после Великого карантина, как уже называют нынешнюю депрессию.

Значит, и возврат к прежним темпам приумножения богатства и сокращения неравенства на планете рискует оказаться более продолжительным. В прошлый раз на это ушло целое десятилетие.

Тогда мир отделался в основном смягчением денежной политики - напечатал денег и смягчил финансовый кризис. На этот раз все серьезнее, поскольку проблема не в недостатке капитала, а в вирусе и связанных с ним расходах и ограничениях.

Для перезапуска экономики после карантина все страны мира уже пообещали выделить из казны дополнительные 9 трлн долларов, привела Георгиева свежие оценки МВФ.

"И мы просим всех только об одном: пожалуйста, тратьте как можно больше. И потом еще немного", - сказала она.

Таких денег ни у кого нет, их придется занимать. Платить по счетам предстоит будущим поколениям: упорным трудом, через повышенные налоги или инфляцию.

И если развитые страны без труда находят кредиторов, то всех остальных Covid-19 поставил в неловкое положение. В суровые годы деньги утекают с развивающихся рынков, и сейчас как раз такое время. Отток капитала приводит к девальвации, что увеличивает стоимость не только новых, но и прежних долгов, повышая нагрузку на и без того дырявую казну.

В результате относительно небогатые развивающиеся страны пострадают от коронакризиса еще сильнее обеспеченных, предупредила ООН и призвала собрать для них антикризисный пакет на 2,5 трлн долларов.

Этого не хватит, расстроила несуществующих доноров глава МВФ Георгиева. Она сказала во вторник, что эта оценка будет также пересмотрена в большую сторону.

Георгиева сказала, что апрельская статистика рисует обратную картину: благодаря вливаниям ликвидности со стороны центробанков США, еврозоны, Великобритании и Японии у инвесторов вновь проснулся аппетит к риску, и капитал начал возвращаться на развивающиеся рынки.

Но это все - временное облегчение. Будущее напрямую зависит от исхода битвы с вирусом. Если он вернется с новой силой, ущерб окажется намного серьезнее, а прогнозы вновь придется пересматривать.