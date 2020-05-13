В Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая", - сообщает МОЗ.

По состоянию на утро 13 мая поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 41 тысяча 327 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: