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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая", - сообщает МОЗ.

По состоянию на утро 13 мая поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 41 тысяча 327 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 628 случаев;
  • Волынская область - 510 случаев;
  • Днепропетровская область - 773 случая;
  • Донецкая область - 102 случая;
  • Житомирская область - 530 случаев;
  • Закарпатская область - 764 случая;
  • Запорожская область - 331 случай;
  • Ивано-Франковская область - 1144 случая;
  • Кировоградская область - 428 случаев;
  • Киев - 1960 случаев;
  • Киевская область - 1049 случаев;
  • Львовская область - 870 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 225 случаев;
  • Одесская область - 680 случаев;
  • Полтавская область - 257 случаев;
  • Ровенская область - 1045 случаев;
  • Сумская область - 157 случаев;
  • Тернопольская область - 1028 случаев;
  • Харьковская область - 672 случая;
  • Херсонская область - 165 случаев;
  • Хмельницкая область - 196 случаев;
  • Черновицкая область - 2444 случая;
  • Черкасская область - 346 случаев;
  • Черниговская область - 79 случаев.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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