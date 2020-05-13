В Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья Украины.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая", - сообщает МОЗ.
По состоянию на утро 13 мая поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 41 тысяча 327 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 628 случаев;
- Волынская область - 510 случаев;
- Днепропетровская область - 773 случая;
- Донецкая область - 102 случая;
- Житомирская область - 530 случаев;
- Закарпатская область - 764 случая;
- Запорожская область - 331 случай;
- Ивано-Франковская область - 1144 случая;
- Кировоградская область - 428 случаев;
- Киев - 1960 случаев;
- Киевская область - 1049 случаев;
- Львовская область - 870 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 225 случаев;
- Одесская область - 680 случаев;
- Полтавская область - 257 случаев;
- Ровенская область - 1045 случаев;
- Сумская область - 157 случаев;
- Тернопольская область - 1028 случаев;
- Харьковская область - 672 случая;
- Херсонская область - 165 случаев;
- Хмельницкая область - 196 случаев;
- Черновицкая область - 2444 случая;
- Черкасская область - 346 случаев;
- Черниговская область - 79 случаев.
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