Кабмин планирует запретить выезд в Беларусь по паспорту гражданина Украины
Кабинет министров Украины намерен частично приостановить действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Такие планы содержатся в повестке дня заседания правительства на среду.
В частности, проект постановления предусматривает упразднение с 1 сентября 2020 года пункта соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан, который давал возможность пересечения гражданами Украины украинско-белорусской границы на основании паспорта гражданина Украины.
Отмечается, что изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.
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