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Кабмин планирует запретить выезд в Беларусь по паспорту гражданина Украины

Кабмин планирует запретить выезд в Беларусь по паспорту гражданина Украины

Кабинет министров Украины намерен частично приостановить действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Такие планы содержатся в повестке дня заседания правительства на среду.

В частности, проект постановления предусматривает упразднение с 1 сентября 2020 года пункта соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан, который давал возможность пересечения гражданами Украины украинско-белорусской границы на основании паспорта гражданина Украины.

Отмечается, что изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.

Білорусь (1593) безвізовий режим (341)


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