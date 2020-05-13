Союз предпринимателей призывает Кабмин прекратить нерыночное ценообразование на рынке электроэнергии

Комитет по промышленности и инфраструктуры Союза украинских предпринимателей (СУП) призвал правительство урегулировать ситуацию с нерыночными подходами относительно ценообразования электроэнергии.

Об этом говорится в заявлении Комитета СУП, передает БизнесЦензор.

"97 депутатов Верховной Рады, среди которых глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев и глава Комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и пересмотреть прогнозный баланс объединенной електроенергосистемы страны", - говорится в обращении СУП.

Основанием для этого обращения стали заявления и.о. министра энергетики Ольги Буславец относительно остановки трех блоков АЭС и планы уменьшения производства еще на пяти блоках АЭС. Уже 10 мая мощность генерации АЭС упала до 7,41 тыс. МВт, что составляет 53% от общей мощности украинских АЭС.

В обращении к премьеру народные депутаты отмечают, что "средневзвешенная цена электроэнергии, которая была реализована на "Рынке на сутки вперед" (в мае) выросла на 13% по сравнению с апрелем 2020 года", что увеличило финансовую нагрузку на реальный сектор экономики.

Понятно, что в связи со снижением доли атомных электростанций дополнительные возможности на рынке электроэнергии получат угольные и солнечные электростанции, которые поставляют энергию по значительно более высоким тарифам.

Таким образом, стоимость энергоресурсов для промышленности будет и дальше расти, что безусловно отразится на цене товаров, которые производят украинские предприниматели. Кроме того, депутаты считают, что ограничение работы АЭС могут привести к веерным отключениям, что повлечет угрозу остановок производства и значительные убытки.

"Предприятия-члены Союза украинских предпринимателей также ведут деловую активность в странах Европы и хорошо знают, что украинские цены на электроэнергию значительно выше. И это трудно понять и принять", - говорится в сообщении.

Ранее "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) заявил, что заводы компании в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза дешевле, чем в Украине. Это подтверждает, что цена электроэнергии в Украине завышена и не отражает мирового тренда на снижение цен на сырье и энергоресурсы.

Цена на электроэнергию имеет огромное значение не только для гигантов металлургии, но и для всех предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, а расходы на электроэнергию сказываются на себестоимости продукции и, в итоге, на цену для рядового потребителя. Высокая цена на энергию становится критическим фактором.

"Украинские промышленники, столкнулись со снижением количества продаж в условиях пандемии коронавируса, существенными ограничениями в связи с карантином, переживают трудный период. В этих условиях мы решительно заявляем о недопустимости действий, которые ведут к росту цен на электроэнергию для промышленных потребителей Украины – ресурса, составляет значительную часть расходов предприятий", - говорится в обращении СУП.

Рост цен на электроэнергию ставит украинскую промышленность в неконкурентное положение не только на внутреннем и на мировом рынке, может сорвать планы по выходу из кризиса и спровоцировать дальнейшее падение промышленного производства в Украине.

"Мы решительно поддерживаем заявление народных депутатов Украины относительно недопущения масштабной остановки АЭС и призываем правительство Украины немедленно урегулировать ситуацию с нерыночными подходами относительно ценообразования электроэнергии", - заявили в СУП.