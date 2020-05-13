В Киеве сегодня возобновят работу 29 рынков, – КГГА

По информации Главного управления Госпотребслужбы в Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать 13 мая 29 агропродовольственных рынков столицы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

Смогут начать работу такие рынки:

Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А.

Рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1.

ТРК "Базар на Лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.

Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2

КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.

ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1.

Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.

КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.

Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.

"Дарница", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.

ООО "Путь", рынок "Путь", ул. Зодчих, 52/1.

Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6.

Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.

ООО "РУИОЛ", "Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94.

ЧАО "Рынок "Нивки", ул. Щербаковского, 47.

МЧП "Забота", ул. Туполева, 13.

ООО "ТК "Борщаговский" Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2.

Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18.

ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18

Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А.

Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А.

ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32.

Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12.

ЧАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2.

ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивская, 15.

Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма "Гарант", ул. Соломенская, 24.

КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16.

ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.

По данным КГГА, рынки должны обеспечить: масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями; дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

"Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущению стихийной торговли вокруг", - сообщает КГГА.

Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.