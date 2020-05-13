Денежная масса в апреле выросла на 1,9%, – НБУ
Денежная масса в Украине в апреле 2020 года выросла на 1,9% - до 1 трлн 545,689 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
По данным Национального банка Украины, денежная база за минувший месяц увеличилась на 6,3% - до 512,012 млрд грн.
Как сообщал БизнесЦензор, денежная масса в Украине в марте 2020 года выросла на 2,8% - до 1 трлн 518,261 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики.
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