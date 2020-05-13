Верховный Суд разблокировал концессионный конкурс в порту Херсона

Сегодня Верховный Суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершения концессионного конкурса в морском порту Херсона.

Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает БизнесЦензор.

"Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договоры портов Херсон и Ольвия в один день", - заявил Криклий.

Как сообщалось, в конце февраля Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение катарской компании QTerminals на получение в концессию порта "Ольвия".

В начале марта АМКУ предоставил разрешение ООО "Рисоил-Херсон" на опосредованное приобретение контроля путем получения в концессию единого имущественного комплекса морского порта "Херсон".

Обе компании победили в соответствующих концессионных конкурсах.