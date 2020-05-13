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Количество безработных с начала карантина выросло на 197 тысяч, – Кабмин

Количество безработных с начала карантина выросло на 197 тысяч, – Кабмин

Количество безработных с начала карантина (с 12 марта) выросло на 197 тыс. чел. - до 486 тыс. чел., сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"С 12 марта официально зарегистрированных безработных - 197 тыс. Общее число лиц, получивших статус безработного, по состоянию на 12 мая - 486,764 тыс. чел", - сказал Шмыгаль, добавив, что еженедельно этот показатель растет.

По его словам, строительство инфраструктурных объектов в стране позволит создать новые рабочие места.

безробіття (364) карантин (2077) Шмигаль Денис (1535)


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