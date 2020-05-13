Количество безработных с начала карантина выросло на 197 тысяч, – Кабмин
Количество безработных с начала карантина (с 12 марта) выросло на 197 тыс. чел. - до 486 тыс. чел., сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"С 12 марта официально зарегистрированных безработных - 197 тыс. Общее число лиц, получивших статус безработного, по состоянию на 12 мая - 486,764 тыс. чел", - сказал Шмыгаль, добавив, что еженедельно этот показатель растет.
По его словам, строительство инфраструктурных объектов в стране позволит создать новые рабочие места.
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