Шмыгаль не видит причин для ограничения экспорта зерновых

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запасов зерна для внутреннего потребления в Украине хватит на полгода, поэтому ограничить экспорт зерновых сейчас нет необходимости.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания Верховной Рады, сообщает БизнесЦензор.

"У нас есть шестимесячный запас для потребления Украины до нового урожая. Мы работаем с соответствующими агрокомпаниями, фермерами, с которыми проводим еженедельный анализ того, как нужно проводить политику в экспорте зерна в том числе", - сказал Шмыгаль.

Премьер заявил, что если Украина ограничит экспорт зерна, то финансовые потери понесут как фермеры, так и госбюджет.

"Если мы не сделаем экспорт в том объеме, в котором мы должны сделать, при шестимесячном запасе, которого точно хватит до следующего урожая, мы получим зерно, которое нужно будет выкинуть на мусорник", - сказал Шмыгаль.

При этом Шмыгаль рассказал, что были введен запрет на вывоз гречневой крупы из Украины и подписаны контракты на импорт гречневой крупы.