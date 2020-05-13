Нацбанк может еще снизить учетную ставку, – Смолий

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что регулятор может еще снизить уровень учетной ставки в этом году.

Об этом Смолий заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает БизнесЦензор.

"Для стимулирования экономики мы, вероятно, сможет еще в этом году снизить учетную ставку. Пространство для этого есть", - сказал Смолий.

Смолий также добавил, что Украина, как и большинство других стран, нуждается в масшатбных средства для борьбы с коронавирусом.

Как сообщалось, Национальный банк решил снизить учетную ставку сразу на 2 процентных пункта – с 10% до 8% годовых с 24 апреля. При условии продолжения сотрудничества с МВФ Нацбанк ожидает дальнейшего снижения учетной ставки до 7% в течение этого года.