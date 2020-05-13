Нацбанк может еще снизить учетную ставку, – Смолий
Глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что регулятор может еще снизить уровень учетной ставки в этом году.
Об этом Смолий заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает БизнесЦензор.
"Для стимулирования экономики мы, вероятно, сможет еще в этом году снизить учетную ставку. Пространство для этого есть", - сказал Смолий.
Смолий также добавил, что Украина, как и большинство других стран, нуждается в масшатбных средства для борьбы с коронавирусом.
Как сообщалось, Национальный банк решил снизить учетную ставку сразу на 2 процентных пункта – с 10% до 8% годовых с 24 апреля. При условии продолжения сотрудничества с МВФ Нацбанк ожидает дальнейшего снижения учетной ставки до 7% в течение этого года.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
vova dyn
показати весь коментар13.05.2020 14:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sergiy Dzysyak
показати весь коментар13.05.2020 14:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
я гражданин Украины
показати весь коментар13.05.2020 15:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль