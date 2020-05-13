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Нацбанк может еще снизить учетную ставку, – Смолий

Нацбанк может еще снизить учетную ставку, – Смолий

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что регулятор может еще снизить уровень учетной ставки в этом году.

Об этом Смолий заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает БизнесЦензор.

"Для стимулирования экономики мы, вероятно, сможет еще в этом году снизить учетную ставку. Пространство для этого есть", - сказал Смолий.

Смолий также добавил, что Украина, как и большинство других стран, нуждается в масшатбных средства для борьбы с коронавирусом.

Как сообщалось, Национальный банк решил снизить учетную ставку сразу на 2 процентных пункта – с 10% до 8% годовых с 24 апреля. При условии продолжения сотрудничества с МВФ Нацбанк ожидает дальнейшего снижения учетной ставки до 7% в течение этого года.

МВФ (1759) НБУ (9409) облікова ставка (378) Смолій Яків (166)


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Можете снижать сколько угодно, скоро в портфелях банков останется только рефинанс.
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13.05.2020 14:19 Відповісти
Да снижайте уже. Только хватит гривню укреплять! Хватит уже добивать промышленность!
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13.05.2020 14:25 Відповісти
та кто бы сомневался - ведь сегодня вам выгодно только ОВГЗ мутным спекулянтам продавать ..., и выплачивать им свыше 17-30 % годовых...
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13.05.2020 15:14 Відповісти

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