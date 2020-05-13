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НБУ купил на межбанке за день $51 миллион

НБУ купил на межбанке за день $51 миллион

Национальный банк Украины 12 мая купил на межбанковском валютном рынке $51 млн.

Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Информации об участии НАК "Нафтогаз " во вторник на межбанковском рынке не имеем", – добавили в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ распространили информацию, что 12 мая НБУ купил на межбанке не менее $560-565 млн для сглаживания чрезмерных колебаний гривни. Отмечалось, что основным продавцом валюты был НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 4 по 8 мая купил на межбанковском валютном рынке $199,1 млн, что почти вдвое больше, чем неделей ранее.

валюта (2247) НБУ (9409) обмін валюти (752)


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