НБУ купил на межбанке за день $51 миллион

Национальный банк Украины 12 мая купил на межбанковском валютном рынке $51 млн.

Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Информации об участии НАК "Нафтогаз " во вторник на межбанковском рынке не имеем", – добавили в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ распространили информацию, что 12 мая НБУ купил на межбанке не менее $560-565 млн для сглаживания чрезмерных колебаний гривни. Отмечалось, что основным продавцом валюты был НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 4 по 8 мая купил на межбанковском валютном рынке $199,1 млн, что почти вдвое больше, чем неделей ранее.