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Новини
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Витренко анонсировал свое сокращение из "Нафтогаза"

Витренко анонсировал свое сокращение из

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что через два месяца его уволят из компании из-за сокращения должности.

Об этом Витренко написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят с "Нафтогаза", – заявил Витренко.

По мнению Витренко, его увольняют из-за того, что "сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защиту интересов Украины в отношениях с "Газпромом".

"Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе", – добавил он.

Витренко заявил, что он и его команда не нравится не только России, но и украинским олигархам. Также он заявил, что Андрей Коболев останется в "Нафтогазе".

"Коболев является частью системы власти. Можно спорить, когда он стал таковым, или он предал и перешел на "другую сторону", но это все второстепенно. Главное, что он свой выбор сделал, и сейчас очень органично вписывается во власть", – считает Витренко.

Он также считает, что власть контролирует Коболева. Витренко также написал, что не знает, как будут проходить события последних месяцев его работы.

Как сообщалось, ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил Отто Ватерландера главным директором исполнительным группы "Нафтогаз" и сохранил за ним пост исполнительного директора по трансформации.

Вітренко Наталія (15) Нафтогаз (3334)


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Топ коментарі
+10
ще одна "пэрэмога" зелёных бубочек................
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13.05.2020 13:14 Відповісти
+7
Очень жаль, что нынешняя власть разбрасывается желанием и умениями таких людей.
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13.05.2020 12:57 Відповісти
+6
Питання не в тому, чи помре він з голоду.
Питання в тому, хто буде після нього.
Рябошапку теж критикували за упередженість та недостатню патріотичність.
А що прийшло замість нього? - **********!
Нас чекає постійне погіршення усіх "покращень".
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13.05.2020 16:12 Відповісти
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Очень жаль, что нынешняя власть разбрасывается желанием и умениями таких людей.
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13.05.2020 12:57 Відповісти
один из немногих толковых сегодня, несмотря на мамашу..очень жаль....
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13.05.2020 14:55 Відповісти
Мамаша?
А про папашу, дєдушку, бабушку, дочку внучку, Жучку, кицьку, мицьку?
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13.05.2020 21:40 Відповісти
ще одна "пэрэмога" зелёных бубочек................
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13.05.2020 13:14 Відповісти
Его уволил Кобалев, впрочем сейчас кого не тронь все начинают вонять о политических мотивах.
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13.05.2020 14:56 Відповісти
За Порошенка не звільняв, а за клоуна раптом звільнив?
Нє, абічнає савпадєніє
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14.05.2020 06:41 Відповісти
Зебил+путлер=дружба.
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13.05.2020 14:19 Відповісти
Добрая весть И не надо рассказывать, что сын Наталии Витренко самый большой патриот Украины. Та всю жизнь на подсосе у ФСБ и этот такой же.
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13.05.2020 14:23 Відповісти
Не варто розповідати. Краще глянути на результат. "Газпром" з фуйлом, виплатили Україні, перший раз в історії, 2,9 млрд доларів. Вітренко, один з тих, хто дав змогу полякам нагнути кацапів. І будуть ті, хто продовжить це робити, завдяки і Вітренку. То що ви там про патріотизм розповідали?
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13.05.2020 18:25 Відповісти
Только задача конкретно этому руководителю ставилась увеличить украинскую добычу газа и устранить зависимость от раши. Эта задача полностью провалена (чего и следовало оджидать). Судами с газпромом занимались совершенно другие люди. Копайте глубже, а не ведитесь на то шо пишет внезапно обиженный прогрессивный социалист
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14.05.2020 11:02 Відповісти
Україна використовує кацапський газ?
1630 днів : 11 год :11 хв - Україна НЕ імпортує російський газ https://utg.ua/still-alive/
А це те, чому Вітренко заважає. 31 дек. 2019 г. "https://www.bbc.com/ukrainian/news-50948190 Україна відмовилася від усіх претензій до Газпрому "
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14.05.2020 11:18 Відповісти
Угу. Наивный чукотский юноша... Внезапно в Беларусии и Словакии открыли несметные месторождения природного газа...
Да рос газ мы покупаем, только через прокладки в европейских государствах. Тимошенко в свое время подписала ужасный договор про цену на хабе в Германии минус транспортировка до хаба, а сейчас покупаем о шикарной цене - цена на хабе + транспортировка в обе стороны + % посредника.
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14.05.2020 11:47 Відповісти
Угу. Цю лобуду вже таскали по всім сайтам, намагаючись довести, що купувати у кацапів, дешевше
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14.05.2020 12:21 Відповісти
Опять перекручиваем? Вы там на зарплате? Я вам про то, что задача ставилась увеличить собственную добычу и отказаться от импортного газа, а вы мне про "покупать у кацапов". Мы и так у них покупаем, все остальное пропаганда.
Украина не так давно была экспортером газа (еще в середине 90-х), и при наличии политической воли может, как минимум, покрывать свои потребности.

Все остальные сказочки про "патриотизм" - это истерика наглой морды отгоняемой от кормушки и не сделавшей то для чего его нанимали.
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14.05.2020 22:26 Відповісти
что-то думаю что он голодать не будет...
опять же - попав под "сокращение" ему такие бабосов насыпят...что простому небалованному челу хватило б на две жизни...
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13.05.2020 14:57 Відповісти
Питання не в тому, чи помре він з голоду.
Питання в тому, хто буде після нього.
Рябошапку теж критикували за упередженість та недостатню патріотичність.
А що прийшло замість нього? - **********!
Нас чекає постійне погіршення усіх "покращень".
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13.05.2020 16:12 Відповісти
Бубочка докерує до того, що Україна знов буде винна газпрому 80 мільйярдів або більше...
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13.05.2020 19:24 Відповісти
мама примазала к шоколаду а теперь пейсатые рулят . цена газа плюс доставка ))
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13.05.2020 19:30 Відповісти
Горе то какое! А-я-яй!
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13.05.2020 20:52 Відповісти
Сльози атчаянія не дают мне гаваріть...
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13.05.2020 21:52 Відповісти
Тепер дійшов до зебілів зміст передвиборних плакатів "Порошенко або Путін"?
КушайТЄ
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14.05.2020 06:44 Відповісти
КАЖДАЯ обезьянка любит так себя хвалить, А на самом деле не желают потерять прибыльную кормушку.
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14.05.2020 08:29 Відповісти
Не нужно о других судить по себе
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14.05.2020 10:20 Відповісти
Футбольна гра: Нафтогаз - Газпром, перед вирішальним матчем, з команди Нафтогазу усувають класного центрального захисника і на ворота ставлять Сивохо
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14.05.2020 11:23 Відповісти
Чем бы корову не кормили, а на выходе одно и то же... Не может никак у бездарных руководителей случится победа....дерьмо может.
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14.05.2020 11:35 Відповісти

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