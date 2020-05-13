Витренко анонсировал свое сокращение из "Нафтогаза"
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что через два месяца его уволят из компании из-за сокращения должности.
Об этом Витренко написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.
"Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят с "Нафтогаза", – заявил Витренко.
По мнению Витренко, его увольняют из-за того, что "сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защиту интересов Украины в отношениях с "Газпромом".
"Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе", – добавил он.
Витренко заявил, что он и его команда не нравится не только России, но и украинским олигархам. Также он заявил, что Андрей Коболев останется в "Нафтогазе".
"Коболев является частью системы власти. Можно спорить, когда он стал таковым, или он предал и перешел на "другую сторону", но это все второстепенно. Главное, что он свой выбор сделал, и сейчас очень органично вписывается во власть", – считает Витренко.
Он также считает, что власть контролирует Коболева. Витренко также написал, что не знает, как будут проходить события последних месяцев его работы.
Как сообщалось, ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил Отто Ватерландера главным директором исполнительным группы "Нафтогаз" и сохранил за ним пост исполнительного директора по трансформации.
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А про папашу, дєдушку, бабушку, дочку внучку, Жучку, кицьку, мицьку?
Нє, абічнає савпадєніє
1630 днів : 11 год :11 хв - Україна НЕ імпортує російський газ https://utg.ua/still-alive/
А це те, чому Вітренко заважає. 31 дек. 2019 г. "https://www.bbc.com/ukrainian/news-50948190 Україна відмовилася від усіх претензій до Газпрому "
Да рос газ мы покупаем, только через прокладки в европейских государствах. Тимошенко в свое время подписала ужасный договор про цену на хабе в Германии минус транспортировка до хаба, а сейчас покупаем о шикарной цене - цена на хабе + транспортировка в обе стороны + % посредника.
Украина не так давно была экспортером газа (еще в середине 90-х), и при наличии политической воли может, как минимум, покрывать свои потребности.
Все остальные сказочки про "патриотизм" - это истерика наглой морды отгоняемой от кормушки и не сделавшей то для чего его нанимали.
опять же - попав под "сокращение" ему такие бабосов насыпят...что простому небалованному челу хватило б на две жизни...
Питання в тому, хто буде після нього.
Рябошапку теж критикували за упередженість та недостатню патріотичність.
А що прийшло замість нього? - **********!
Нас чекає постійне погіршення усіх "покращень".
КушайТЄ