Витренко анонсировал свое сокращение из "Нафтогаза"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что через два месяца его уволят из компании из-за сокращения должности.

Об этом Витренко написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят с "Нафтогаза", – заявил Витренко.

По мнению Витренко, его увольняют из-за того, что "сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защиту интересов Украины в отношениях с "Газпромом".

"Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе", – добавил он.

Витренко заявил, что он и его команда не нравится не только России, но и украинским олигархам. Также он заявил, что Андрей Коболев останется в "Нафтогазе".

"Коболев является частью системы власти. Можно спорить, когда он стал таковым, или он предал и перешел на "другую сторону", но это все второстепенно. Главное, что он свой выбор сделал, и сейчас очень органично вписывается во власть", – считает Витренко.

Он также считает, что власть контролирует Коболева. Витренко также написал, что не знает, как будут проходить события последних месяцев его работы.

Как сообщалось, ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил Отто Ватерландера главным директором исполнительным группы "Нафтогаз" и сохранил за ним пост исполнительного директора по трансформации.