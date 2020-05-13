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Новини Коронавірус і карантин
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Кличко предложил открыть метро в Киеве с 25 мая (обновлено)

Кличко предложил открыть метро в Киеве с 25 мая (обновлено)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица после 22 мая постепенно начнет возобновлять работу общественного транспорта, при этом работу метро киевские власти хотят возобновить с 25 мая.

Об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"Мы планирует после 22 мая возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме. Чтобы полностью возобновить его работу нужно некоторое время. Это делается постепенно", – сказал Кличко.

Он сказал, что в первую очередь будут возобновлены маршруты электротранспорта – трамваев, троллейбусов.

"Я обращаюсь к правительству. После 22 мая, а точнее с 25 мая (…) разрешить возобновить работу метро столицы", – сказал Кличко.

"Конечно, мы будем смотреть на ситуацию с распространением вируса, и надеемся, что она не ухудшиться", – добваил городской голова.

Кличко также заявил, что идея с пропусками для проезда в метро является "утопической", так как при этом будут большие очереди.

"Метро должно открыться для работы в обычном режиме", – уточнил мэр.

При этом Кличко попросил киевлян максимально ограничивать свои поездки в общественном транспорте, использовать защитные маски и перчатки, посещать метро только для поездок на работу и по неотложным делам.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в среду в парламенте, заявил, что возобновить работу транспорт Украина сможет только на третьем этапе послабления карантина, передает Интерфакс-Украина.

"Только с третьего этапа при соблюдении определенных правил – санитарная, гигиеническая и эпидемиологическая дисциплина - мы сможем позволить себе возобновить работу пригородного транспорта, дальше – междугороднего, дальше – метро. Сейчас это однозначно приведет к вспышке (заболеваемости коронавирусом, – ред.)", – заявил Шмыгаль.

карантин (2077) Київ (4734) Кличко Віталій (577) Метрополітен (614) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Топ коментарі
+6
Метро не нужно было закрывать
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13.05.2020 13:14 Відповісти
+3
выборы-выборы....
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13.05.2020 13:14 Відповісти
+3
Здравое решение открыть метро. а то после эпицентро-велюрового карантина людям уже жрать нечего. Так хоть на работу можно будет ездить и кормить семью
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13.05.2020 14:26 Відповісти
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выборы-выборы....
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13.05.2020 13:14 Відповісти
Кличко не нужен тупой пиар, как зеленскому, чтобы поднять свой падающий рейтинг. Кличко за 5 лет доказал действиями, что достоин еще раз быть избранным.
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13.05.2020 14:28 Відповісти
действия клички в номер!! какими действиями??
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13.05.2020 14:45 Відповісти
могу назвать только стеклянный мост. Это было мощно!
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13.05.2020 15:40 Відповісти
В Дарницком районе что было сделано ? - Ничего, как травили людей по ночам мусоросжигательным заводом и бортнической станцией аэрации так и травят. Метро ни одной новой станции, куча замороженных строек, ни новых дорог, ни мостов, ничего вообще. Только в парках подмели и лавочки поставили. Так что если будет хороший кандидат то педалик пролетит.
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13.05.2020 15:30 Відповісти
Да клячу пиарят каждый день на цензоре,оно и заметно как ему пиар не нужен
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14.05.2020 10:18 Відповісти
Метро не нужно было закрывать
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13.05.2020 13:14 Відповісти
Да пускай заражались бы люди с удвоенной силой.да порохокацап?
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14.05.2020 10:15 Відповісти
Здравое решение открыть метро. а то после эпицентро-велюрового карантина людям уже жрать нечего. Так хоть на работу можно будет ездить и кормить семью
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13.05.2020 14:26 Відповісти
какую работу?? которая изза закрытия этого самого метра была потеряна два месяца назад??
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13.05.2020 14:47 Відповісти
Вот интересно,1. Если еще в конце марта ВОЗ определила что "нет никаких свидетельств" распространения вируса воздушно-капельным путем, поэтому все метро в ЕС работают,исходя из рекомендаций этой организации.2.В Германии проф.Х.Штрек в самом зараженном месте проверил 300 семей (1000чел) .Брали пробы с предметов в домах,где "много зараженных",с ручек дверей,моб.тлф,воздух,туалет,пульты ТВ,и ни из одной пробы им не удалось получить живой вирус,чтобы его размножить. Это подтвержденные научные данные. Кто у нас делал подобные исследования,при наличии специалистов-вирусологов и научной базы? Надо бы немедленно восстанавливать сеть независимых сан.эпидстанций с гос.финансированием.,чтобы руководству страны иметь объективные данные для принятия решений.Оснастить их электронными микроскопами( в которых видны все вирусы) и пусть они проверяют частные лаборатории на вполне возможный лохотрон с их стороны.Обманул-штраф и т.д. Для бюджета это копейки по сравнению с тратами на ПЦР.,"лечение" в стационарах "безсимптомных" больных и пр.расходы. Всем добра..
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13.05.2020 15:26 Відповісти
тебя послушать, так ни воздушно- капельным, ни контактным путём вирус не передаётся. Откуда тогда 4 миллиона зараженных, умник? Свои "научные данные" сам придумал?
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13.05.2020 15:43 Відповісти
Даже у Кличка ума больше чем у зеленой плесени)))
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13.05.2020 15:45 Відповісти
Плохое люди быатро забывают чтоб не растраивать нервы а вот хорошее приятно вспомнить.
Давай пидадик жми проедься по шмыгалю авось и вспомнят перед выборами. Перекрой хорошим видовищем,смелость города берет.
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13.05.2020 15:49 Відповісти
Ты зачем с женой моей спишь? Нехорошо ты делаешь!
- Не поймешь вас Ивановых! Жена говорит "жорошо" ты говоришь "нехорошо"
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13.05.2020 18:05 Відповісти
??? бизнес/цензор , клячко/выборнаякомпания , вирус/метро ???
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13.05.2020 20:16 Відповісти
Нынешнего мэра Черкасс - в мэры Киева, а барыгу-боксера на свалку истории
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13.05.2020 20:33 Відповісти
первые внятные слова.
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14.05.2020 06:35 Відповісти
пока вирус не уничтожен в ноль, то до тех пор будет по кругу вспышки и карантины.
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14.05.2020 07:07 Відповісти
УДИВЛЯЮСЬ нашим руководителям городов, здравый смысл превышает пиар выборов. А почему ОНИ самостоятельно не желают МЫСЛИТЬ - в настоящее время имеется разрешение ограниченное передвижение пассажиров и по пропускам, ТАК ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ВЫСТАВЛЯЕТЕ БОЛЬШЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, И ОТМЕНИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА. А открывать метро, ЭТО запускать действие мины замедленного действия. ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИТ НА НАШИХ СОСЕДЕЙ, ЧЕМ ТАМ ВСЁ ЗАКОНЧИТСЯ ТОЛЬКО БОГУ ИЗВЕСТНО.
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14.05.2020 08:22 Відповісти
Придурок, закрывать не надо было
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14.05.2020 10:13 Відповісти
У нас только все начинается ,а метро это рассадник бацыл
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14.05.2020 10:16 Відповісти
https://biz.censor.net/user/239839 - рассадник бацил это у вы
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14.05.2020 11:09 Відповісти

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