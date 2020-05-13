Кличко предложил открыть метро в Киеве с 25 мая (обновлено)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица после 22 мая постепенно начнет возобновлять работу общественного транспорта, при этом работу метро киевские власти хотят возобновить с 25 мая.

Об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"Мы планирует после 22 мая возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме. Чтобы полностью возобновить его работу нужно некоторое время. Это делается постепенно", – сказал Кличко.

Он сказал, что в первую очередь будут возобновлены маршруты электротранспорта – трамваев, троллейбусов.

"Я обращаюсь к правительству. После 22 мая, а точнее с 25 мая (…) разрешить возобновить работу метро столицы", – сказал Кличко.

"Конечно, мы будем смотреть на ситуацию с распространением вируса, и надеемся, что она не ухудшиться", – добваил городской голова.

Кличко также заявил, что идея с пропусками для проезда в метро является "утопической", так как при этом будут большие очереди.

"Метро должно открыться для работы в обычном режиме", – уточнил мэр.

При этом Кличко попросил киевлян максимально ограничивать свои поездки в общественном транспорте, использовать защитные маски и перчатки, посещать метро только для поездок на работу и по неотложным делам.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в среду в парламенте, заявил, что возобновить работу транспорт Украина сможет только на третьем этапе послабления карантина, передает Интерфакс-Украина.

"Только с третьего этапа при соблюдении определенных правил – санитарная, гигиеническая и эпидемиологическая дисциплина - мы сможем позволить себе возобновить работу пригородного транспорта, дальше – междугороднего, дальше – метро. Сейчас это однозначно приведет к вспышке (заболеваемости коронавирусом, – ред.)", – заявил Шмыгаль.