Убытки "Запорожгаза" с начала года превысили 36 миллионов

За первые четыре месяца 2020 года убытки компании "Запорожгаз" составили 36,4 млн. гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Запорожгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Действующие тарифы на доставку газа НКРЭКУ, которые утвердила для АО "Запорожгаз" на первое полугодие текущего года, покрывают лишь 76% себестоимости услуги", - сообщает компания.

В конце 2019 года НКРЭКУ утвердила двухэтапный пересмотр тарифов на доставку газа: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период.

"Действующий тариф в первой половине 2020 года все еще является убыточным для "Запорожгаза". Компенсация убытков Оператору ГРС Запорожской области запланирована только во втором полугодии этого года. С 1 июля выравнивание тарифов на распределение до экономически обоснованного уровня остановит накопления долгов в газотранспортной отрасли", - сообщает компания.

Полученные убытки не позволяют компании в полной мере осуществлять все запланированные ремонтные работы в рамках инвестиционной программы, заменить изношенное оборудование и полностью рассчитаться с Оператором ГТС за услуги балансировки.

Сейчас полученные средства направляются на приоритетные направления: работу аварийной службы 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников. Усугубляет проблему также несвоевременная оплата доставки газа клиентами компании. За четыре месяца потребители оплатили 82% предоставленных услуг.

При этом "Запорожгаз" продолжает работать в усиленном режиме, ведь первоочередной задачей компании, особенно в режиме карантина, является бесперебойность газоснабжения.

"С начала карантина мы ликвидировали более 2 тыс. утечек газа по всей Запорожской области. Выявляли повреждения изоляции газопроводов, проводили ремонты. Установили четыре новых шкафных регуляторных пункта, сделали замену оборудования двух ГРП. Аварийная служба 104 в среднем в день выполняет 100 выездов по вызову потребителей. Поэтому машины АДС должны быть заправлены и укомплектованы необходимым оборудованием для поиска и ликвидации утечек газа. Но из-за недостатка финансирования некоторые работы могут приостановиться ", - рассказывает технический директор АО "Запорожгаз" Юрий Заставский.

Начало действия экономически обоснованного тарифа АО "Запорожгаз" с 1 июля 2020 года, при сохранении низких рыночных цен на газ, позволит до конца года вывести компанию максимально близко к точке безубыточности.