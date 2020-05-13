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Шмыгаль анонсировал программу государственной поддержки для крупного бизнеса

Шмыгаль анонсировал программу государственной поддержки для крупного бизнеса

Кабинет министров планирует запустить программу поддержки промышленности и экспортеров, которая будет предусматривать льготные условия кредитования и требования по локализации производства в Украине.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Параллельно с программой поддержки малого и среднего бизнеса планируем программу поддержки промышленных и экспортоориентированных отраслей. Тут так же будет вопрос кредитования и локализации - поддержка украинского производителя", – сказал премьер.

Как сообщалось, 15 апреля Кабинет министров расширил программу "Доступные кредиты "5-7-9" для поддержки малого бизнеса во время карантина, предусмотрев возможность рефинансирования существующей задолженности.

В рамках программы "Доступные кредиты" предприниматели смогут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 3 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн.

Автор: 

Ахметов Рінат (1614) Кабмін (7831) кредит (3344) промисловість (461) Шмигаль Денис (1535)


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Крупный бизнес они не обидят! Снова Косюк миллиарды получит на своих формалиновых кур. А где внимание аграриям , мелкому и среднему бизнесу в связи с плохими погодными условиями. Люди уже с жизнью расстаются из-за неурожая . Пример , 66-летний фермер в Измаильском районе , по всем каналам показали.
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13.05.2020 13:13 Відповісти

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