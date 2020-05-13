Фонд гарантирования ликвидировал банк беглого Арбузова

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию "Украинского Бизнес Банка".

Об этом со ссылкой на пресс-службу фонда сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Фонда, вкладчики банка получили 80,5 млн грн, что составляло 77,6% общей гарантированной суммы.

Напомним, Нацбанк принял решение об отнесении "Укрбизнесбанка" к категории неплатежеспособных в декабре 2014 года, а в апреле 2015 года решил ликвидировать банк.

"Укрбизнесбанк" неофициально входил в сферу интересов сына экс-президента Выктора Януковича Александра, с 2003 по 2010 год банком руководил беглый экс-первый вице-премьер Сергей Арбузов.