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Новини Ліквідація банків
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Фонд гарантирования ликвидировал банк беглого Арбузова

Фонд гарантирования ликвидировал банк беглого Арбузова

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию "Украинского Бизнес Банка".

Об этом со ссылкой на пресс-службу фонда сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Фонда, вкладчики банка получили 80,5 млн грн, что составляло 77,6% общей гарантированной суммы.

Напомним, Нацбанк принял решение об отнесении "Укрбизнесбанка" к категории неплатежеспособных в декабре 2014 года, а в апреле 2015 года решил ликвидировать банк.

"Укрбизнесбанк" неофициально входил в сферу интересов сына экс-президента Выктора Януковича Александра, с 2003 по 2010 год банком руководил беглый экс-первый вице-премьер Сергей Арбузов.

банки (7033) Фонд гарантування вкладів (1454)


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