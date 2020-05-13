Бюджет Киева потерял 1,5 миллиарда из-за коронавируса, – Кличко

Потери бюджета Киева из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 достигают уже около 1,5 млрд грн, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Да, сегодня сложно всем. Два месяца мы живем совсем в иных реалиях. Кто-то потерял работу, кто-то ушел в вынужденный отпуск, кто-то начал зарабатывать намного меньше. Город также теряет средства. По нашим расчетам, потери городского бюджета из-за пандемии на сегодняшний день достигают уже около 1,5 млрд грн", - сказал Кличко.

"В случае ухудшения ситуации столица будет принимать решение о дополнительной корректировке бюджета. Ведь мы практически не получаем налогов и сборов, которые поступали в город от малого и среднего бизнеса. Но мы понимаем, как сложно бизнесу и что его нужено поддержать. И делаем все, что можем в этой ситуации", - добавил мэр.

Кличко напомнил, что город предоставил 50%-ную скидку для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества. В случае невозможности использования объекта - также на период ограничений - арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды. Также с 1 марта по 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса.

"Понимая, что бизнес несет потери и ему нужна помощь, мы подготовили решение Киевсовета о введении для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов символической фиксированной уплаты паевого участия в сумме 1 грн. Для летних площадок - до конца октября, для сезонных - до конца декабря", - подчеркнул мэр.

Кроме того, летним и сезонным площадкам, получавшим документы в 2019 году, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдаст новые документы на размещение без обработки и лишних согласований, сроком в два рабочих дня. Такая процедура будет касаться новых площадок, которые захотят работать с соблюдением всех требований.

"Напомню: городская власть возобновила сотрудничество с Фондом развития предпринимательства - бывшим Немецко-украинским фондом. Предприниматели столицы смогут получить от фонда финансирования на реализацию инвестпроектов. Город тоже предусмотрело средства в бюджете на финансово-кредитную поддержку бизнеса. Более 7 млн грн. За счет этих средств киевским предпринимателям компенсировать 50% ставки по кредитным договорам с фондом. Мы понимаем, что малый и средний бизнес - это основа экономики города. И его надо поддерживать и поощрять. Будет сложно всем. Но, убежден, совместными усилиями и конструктивным сотрудничеством мы этот вызов преодолеем ", - сказал Кличко.