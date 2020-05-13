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Рада приняла "антиКоломойский" закон (обновлено)

Рада приняла

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (так называемый, "антиКоломойский" закон).

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2571-д во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками во втором чтении проголосовали 270 народных депутатов.

Среди прочего, его принятие должно сделать невозможным возвращение национализированного "Приватбанка" бывшим владельцам по решению украинских судов. Закон также является последним требованием МВФ для предоставления финансирования Украине.

В частности, законом предусмотрено, что ликвидируемые или национализированные банки не могут быть возвращены бывшим собственникам. Однако они могут потребовать компенсации своих убытков вследствие такого решения. Такие дела будет рассматривать Верховный Суд. 

При этом обязанность доказывания ущерба и его размера возлагается на участника банка, а для для определения возможного ущерба бывшего владельца банка должна быть привлечена аудиторская фирма, которая отвечает критериям, определенным Национальным банком.

Ее вывод о состоянии финансово-хозяйственной деятельности банка приравнивается к заключению экспертизы, назначенной в соответствии с процессуальным законодательством.

"В случае, если финансовое положение банка на день урегулирования, определенное аудиторской фирмой, свидетельствует, что размер обязательств банка превышал размер активов банка, считается что банк не мог действовать непрерывно (не имел перспектив продолжить деятельность) и материальный вред не причинен", – сказано в тексте закона.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Как сообщалось, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады завершил подготовку к рассмотрению во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", №2571-д.

Для принятия закона Верховная Рада внесла изменения в регламент и поддержала применение особой процедуры рассмотрения во втором чтении, так как депутаты подали к законопроекту более 16 тысяч поправок.

Автор: 

ВР (2912) закон (1494) Коломойський Ігор (1775) парламент (1970) Приватбанк (1788)


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А где йулины адепты? Почему родина против проголосовала?
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13.05.2020 16:48 Відповісти
А им зачем в этом шабаше учавствовать? Они умные. А это был спектакль для идиотов.
Коломойский получил, что хотел-компенсацию. Гонтарева неподсудна. 80 банков грохнули. Кредита расширенного финансирования не будет. Будет стенд бай, т.е. деньги для погашения прошлых долгов. Вот вам ответ.
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14.05.2020 12:01 Відповісти
Надо читать ещё чё наголосовала эта гниль
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13.05.2020 17:49 Відповісти
Только теперь не забудьте вернуть доляр на восемь.

Мы правдой плюем в глаз
Пока Иные думают Родные не поймут
Насущного и круговорот беды послушного,
А у Вас забирают висты на распасы.

И Альтер-эго огненного
Отнюдь не сломленного.
Хотите Радость нового?
Найдите своего наследника.

Ведь нет его ,ни у кого из нас ,
Пока Иные думают за Вас
Все новое наверное не у вас
Сами все разменяли на нули.

Неужели вы верите ,что мы во все это верим ,
Оторванные в броде огненном
В своем дерьме обмоченные,
Греши ,ладно ,но дай людям ВОДЫ.

Они ведь ваши гены Беды
Хорошего настроения цветы,
А Вы заслужите у судьбы
Улыбки и ощущения весны .
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13.05.2020 19:37 Відповісти
Сегодня, 13 мая, объединенными усилиями Зеленского, Порошенко, Голоса и мелких прихлебателей, независимости Украины нанесли самый тяжелый удар за все время с 1991 года.
Нацбанк получил абсолютную власть в финансовом секторе, а абсолютная власть развращает абсолютно. Теперь для того, чтобы победить конкурента не нужно морочить себе голову с условиями кредитов, обслуживанием, всякими Приват-24 и т.д. Можно просто дать взятку Педседателю Нацбанка, и конкурента закроют.
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14.05.2020 12:12 Відповісти

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