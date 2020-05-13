Рада приняла "антиКоломойский" закон (обновлено)

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (так называемый, "антиКоломойский" закон).

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2571-д во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками во втором чтении проголосовали 270 народных депутатов.

Среди прочего, его принятие должно сделать невозможным возвращение национализированного "Приватбанка" бывшим владельцам по решению украинских судов. Закон также является последним требованием МВФ для предоставления финансирования Украине.

В частности, законом предусмотрено, что ликвидируемые или национализированные банки не могут быть возвращены бывшим собственникам. Однако они могут потребовать компенсации своих убытков вследствие такого решения. Такие дела будет рассматривать Верховный Суд.

При этом обязанность доказывания ущерба и его размера возлагается на участника банка, а для для определения возможного ущерба бывшего владельца банка должна быть привлечена аудиторская фирма, которая отвечает критериям, определенным Национальным банком.

Ее вывод о состоянии финансово-хозяйственной деятельности банка приравнивается к заключению экспертизы, назначенной в соответствии с процессуальным законодательством.

"В случае, если финансовое положение банка на день урегулирования, определенное аудиторской фирмой, свидетельствует, что размер обязательств банка превышал размер активов банка, считается что банк не мог действовать непрерывно (не имел перспектив продолжить деятельность) и материальный вред не причинен", – сказано в тексте закона.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Как сообщалось, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады завершил подготовку к рассмотрению во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", №2571-д.

Для принятия закона Верховная Рада внесла изменения в регламент и поддержала применение особой процедуры рассмотрения во втором чтении, так как депутаты подали к законопроекту более 16 тысяч поправок.