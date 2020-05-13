Минздрав разрешил госпредприятию запустить производство аппаратов вентиляции легких

Министерство здравоохранения разрешило госпредприятию "Новатор" (Хмельницкий) производить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом на брифинге сообщил министр Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К нам обращалось предприятие "Новатор" относительно получения разрешения на ввод в оборот производства аппаратов ИВЛ. Этот аппарат – неинвазивный метод ИВЛ. Проще говоря, это модернизованный мешок Амбу, который может быть использован и в экстренной медпомощи на небольшое время, чтобы довезти тяжелобольного к больнице. Мы всегда поддерживали украинское производство. Кроме того, у них (у "Новатора", – ред.) есть перспектива экспортирования своей продукции. Со своей стороны Минздрав сделал все возможное", – сказал министр.

Ранее пресс-служба волонтерского штаба "Слуги народа" в Хмельницком сообщала, что государственное предприятие "Новатор" получило разрешение от Министерства здравоохранения "на использование аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) собственной разработки".

"Стоимость отечественного аппарата ИВЛ составляет около 20 тыс. грн, тогда как зарубежные аппараты стоят в десятки раз дороже. Кроме того, это загрузит предприятие новыми заказами, создаст рабочие места и таким образом даст ему существенный толчок в развитии", – сообщали волонтеры.

По их данным, аппарат ИВЛ был разработан специалистами ГП "Новатор" в течение 10 дней на основе разработок Великобритании и Израиля. Предприятие готово выпускать до 10 тыс. аппаратов ежемесячно.