Посол ЕС поприветствовал принятие "антиКоломойского" закона

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас поприветствовал принятие Верховной Радой закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (так называемый, "антиКоломойский" закон).

Об этом Маасикас написал в Twitter сообщает БизнесЦензор.

"Евросоюз приветствует Верховную Раду с принятием банковского законопроекта. Это жизненно важная мера для защиты государственных финансов и украинских налогоплательщиков. Этот закон для экономической стабильности, справедливости, верховенства закона, постоянной финансовой помощи МВФ и ЕС", - заявил посол.

Как писал БизнесЦензор, сегодня Верховная Рада приняла "антиКоломойский" закон.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Как сообщалось, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады завершил подготовку к рассмотрению во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", №2571-д.

Для принятия закона Верховная Рада внесла изменения в регламент и поддержала применение особой процедуры рассмотрения во втором чтении, так как депутаты подали к законопроекту более 16 тысяч поправок.