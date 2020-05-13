БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
12 395 10

Рада освободила от уплаты ЕСВ "спящих" физлиц-предпринимателей (обновлено)

Рада освободила от уплаты ЕСВ

Верховная Рада приняла закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков).

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2166 во втором чтении и в целом проголосовал 321 народный депутат.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 4 и 7 закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Как уточнил глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, законопроект №2166 также вводит освобождение от ЕСВ так называемых "спящих" ФЛП.

"Отменяется обязательство уплаты минимального размера ЕСВ для всех групп при отсутствии деятельности, то есть за месяц, в котором не было получено дохода/прибыли – уплата взноса осуществляется только на добровольной основе", – написал Гетманцев на своей странице в Facebook.

Кроме того, документом предложено дополнить перечень лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ, лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью. Такие лица смогут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Читайте также: Налоговая служба разъяснила применение кассовых аппаратов для "упрощенцев" третьей группы

Также предлагается освободить лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, от уплаты за себя ЕСВ при условии взятия их на учет в качестве физических лиц-предпринимателей и осуществления ими одного и того же вида деятельности.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в этой связи отмечает, что следствием реализации этого положения лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью, смогут уменьшить размер уплаченного единого взноса с дохода (прибыли), полученного от деятельности, которая была осуществлена ​​ими как лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

"Дело в том, что для этих двух категорий лиц в законе предусмотрены различные базы единого взноса, причем для физических лиц-предпринимателей он меньше", – отмечается в выводах ГНЭУ.

Так, для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, единый взнос начисляется на сумму дохода (прибыли), полученного от их деятельности, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц, тогда как физические лица-предприниматели, которые избравшие упрощенную систему налогообложения, сумму, с которой должен быть уплачен единый взнос, определяют самостоятельно, но она не может быть меньше минимального размера единого взноса.

Министерство финансов в своем экспертном заключении к законопроекту также отмечает, что реализация его положений приведет к уменьшению доходной части бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования, а это в свою очередь может повлиять на сбалансированность соответствующих фондов.

Автор: 

ВР (2912) закон (1494) податки (2499) парламент (1970) ЄСВ (41)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+2
В мире есть даже страны, в которых доход до 1000 долл в месяц вообще не облагается налогами, прикинь?
показати весь коментар
14.05.2020 11:24 Відповісти
+1
Гм, щось у лісі здохло? Адекватний закон прийняли?
показати весь коментар
13.05.2020 22:26 Відповісти
+1
Ні. Воно криве і горбате. У підприємців звітність або раз на рік, або раз на квартал. Щоб реалізувати закон треба звітність щомісяця. Закон провокує махінації з метою ухилення від сплати податків шляхом запису прибутків в один місяць.
Може й сама думка правильна, але реалізація в законі на рівні - одірви і викинь. Сворює проблем більше ніж вирішує
показати весь коментар
13.05.2020 22:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гм, щось у лісі здохло? Адекватний закон прийняли?
показати весь коментар
13.05.2020 22:26 Відповісти
Ні. Воно криве і горбате. У підприємців звітність або раз на рік, або раз на квартал. Щоб реалізувати закон треба звітність щомісяця. Закон провокує махінації з метою ухилення від сплати податків шляхом запису прибутків в один місяць.
Може й сама думка правильна, але реалізація в законі на рівні - одірви і викинь. Сворює проблем більше ніж вирішує
показати весь коментар
13.05.2020 22:56 Відповісти
Фух... Ви мене втішили. А то вже подумав, що апокаліпсис настає...
показати весь коментар
13.05.2020 23:34 Відповісти
так яка правильна думка, якщо тільки 2 роки назад це важко приймали якраз для того, щоб закрити махінації сплячих ФОП?)) а тепер все вернули назад) і ви самі це написали
показати весь коментар
14.05.2020 01:43 Відповісти
а якщо вам на рахунок приходять гроші щомісяця, то не вийде записати все на один, тільки готівку.
показати весь коментар
14.05.2020 12:23 Відповісти
Интересно, есть ли ещё страны в мире, где зарегистрированный предприниматель должен что то платить не ведя деятельности?
показати весь коментар
14.05.2020 00:14 Відповісти
интересно, есть ли еще в мире такие страны, где люди 20 лет зарабатывают деньга, а ФОП держит только на тот случай, чтобы подать филькиную декларацию в конце года на 5 000 грн. И то, если подожмет )))
показати весь коментар
14.05.2020 01:41 Відповісти
В мире есть даже страны, в которых доход до 1000 долл в месяц вообще не облагается налогами, прикинь?
показати весь коментар
14.05.2020 11:24 Відповісти
К сожалению практически везде. Но можно написать специальную заяву и "приостановить" деятельность и соответственно уплату налогов. Но раз в квартал как правило.
показати весь коментар
14.05.2020 11:25 Відповісти
это не так, в Китае например мелкие лавки и кафе семейного типа вообще ничего не платят, государство справедливо считает, что если люди сами себя обеспечивают и ничего не просят от бюджета, то это просто отлично.
показати весь коментар
14.05.2020 12:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 