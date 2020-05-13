Рада освободила от уплаты ЕСВ "спящих" физлиц-предпринимателей (обновлено)

Верховная Рада приняла закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков).

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2166 во втором чтении и в целом проголосовал 321 народный депутат.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 4 и 7 закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Как уточнил глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, законопроект №2166 также вводит освобождение от ЕСВ так называемых "спящих" ФЛП.

"Отменяется обязательство уплаты минимального размера ЕСВ для всех групп при отсутствии деятельности, то есть за месяц, в котором не было получено дохода/прибыли – уплата взноса осуществляется только на добровольной основе", – написал Гетманцев на своей странице в Facebook.

Кроме того, документом предложено дополнить перечень лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ, лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью. Такие лица смогут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

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Также предлагается освободить лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, от уплаты за себя ЕСВ при условии взятия их на учет в качестве физических лиц-предпринимателей и осуществления ими одного и того же вида деятельности.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в этой связи отмечает, что следствием реализации этого положения лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью, смогут уменьшить размер уплаченного единого взноса с дохода (прибыли), полученного от деятельности, которая была осуществлена ​​ими как лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

"Дело в том, что для этих двух категорий лиц в законе предусмотрены различные базы единого взноса, причем для физических лиц-предпринимателей он меньше", – отмечается в выводах ГНЭУ.

Так, для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, единый взнос начисляется на сумму дохода (прибыли), полученного от их деятельности, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц, тогда как физические лица-предприниматели, которые избравшие упрощенную систему налогообложения, сумму, с которой должен быть уплачен единый взнос, определяют самостоятельно, но она не может быть меньше минимального размера единого взноса.

Министерство финансов в своем экспертном заключении к законопроекту также отмечает, что реализация его положений приведет к уменьшению доходной части бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования, а это в свою очередь может повлиять на сбалансированность соответствующих фондов.