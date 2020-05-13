Госспецсвязи заметило снижение количества киберинцидентов на 30%

Государственный центр киберзащиты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины CERT-UA в период с 6 по 12 мая зарегистрировал 10,96 тыс. киберинцидентов (сокращение на 30% по сравнению с предыдущей неделей).

Согласно данным Госспецсвязи, подавляющее большинство из зарегистрированных киберинцидентов касается выявления нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявление сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом системой защищенного доступа государственных органов к сети интернет было заблокировано 7908 различных видов атак, 99% из которых - сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 18 DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса Президента Украины).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3207 киберинцидентов. Из них около 98% в доменной зоне UACOM. Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (94% от общего количества) и фишинга (до 4%).

Напомним, с 18 по 24 апреля CERT-UA зарегистрировал 2882 киберинцидента (рост в три раза по сравнению с предыдущей неделей).

С 11 по 17 апреля CERT-UA зарегистрировал 951 киберинцидент, из них 34 факта DDoS-атак, в том числе на Офис президента и ГБР.