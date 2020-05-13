ГБР заподозрило подчиненных Авакова в причастности к утечке данных украинцев

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по факту утечки персональных данных граждан Украины и их распространения на одном из анонимных телеграм-каналов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает БизнесЦензор.

"По предварительным данным, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины и Государственной миграционной службы", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование начато по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, повлекшее тяжкие последствия, и несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, причинившее существенный вред, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, накануне Нацполиция по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных телеграмм-каналов начала расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), что привело к утечке информации).

При этом в Киберполиции и в Минцифры отрицают, что утечка персональных данных граждан имеет отношение к работе приложения "Дия", а является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет.