Транзит сжиженного газа через Украину упал на 30%

Транзит сжиженного углеводородного газа (СУГ) через Украину за четыре месяца 2020 года сократился на 28,5%, до 207 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (229,5 тыс. тонн).

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Транзит по железной дороге снизился на 26%, до 169,93 тыс. тонн. Через морские перевалки он сократился на 38,5%, до 36,95 тыс. тонн, из-за прекращения поставок казахского ресурса.

Свыше 95% всего транзита пришлось на российский СУГ: в январе-апреле 2020 года его транзит сократился на 26%, до 198 тыс. тонн.

Из них 37 тыс. тонн поставлено в порты - Измаил (34 тыс. тонн) и Рени (3 тыс. тонн) - для дальнейшей перевалки в Румынию. По сравнению январем-апрелем 2019 года транзит российского СУГ через порты снизился на 26%.

Остальные 161 тыс. тонн российского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем - 111 тыс. тонн - направлен в Польшу, еще 32 тыс. тонн - в Венгрию. Оставшаяся часть поставлена в Сербию и Молдову.

Транзит белорусского СУГ в январе-апреле составил 7,7 тыс. тонн, поставки казахского ресурса практически не осуществлялись.

В 2019 году транзит СУГ через Украину сократился на 38,5%, до 692,3 тыс. тонн, по сравнению с 2018 годом (1,1 млн тонн).