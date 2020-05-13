Шмыгаль допустил дальнейшее ослабление карантинных ограничений с 22 мая
При условии сохранения умеренной статистики заболеваемости коронавирусной болезнью с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений карантина.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.
По словам премьера, возобновление работы общественного транспорта также будет зависеть от динамики заболеваемости.
"Правительство, конечно, слышит и прислушивается к просьбам полноценно запустить транспорт, в частности, метрополитен. Но это не моя прихоть не запускать метро. Все модели и расчеты показывают, что преждевременный запуск – это десятки тысяч больных", – сказал ШЩмыгаль..
Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что киевские власти будут просить Кабмин возобновить работу метро с 25 мая.
В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в среду в парламенте, заявил, что возобновить работу транспорт Украина сможет только на третьем этапе послабления карантина.
"Только с третьего этапа при соблюдении определенных правил – санитарная, гигиеническая и эпидемиологическая дисциплина - мы сможем позволить себе возобновить работу пригородного транспорта, дальше – междугороднего, дальше – метро. Сейчас это однозначно приведет к вспышке (заболеваемости коронавирусом, – ред.)", – заявил Шмыгаль.
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