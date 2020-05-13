Шмыгаль допустил дальнейшее ослабление карантинных ограничений с 22 мая

При условии сохранения умеренной статистики заболеваемости коронавирусной болезнью с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, возобновление работы общественного транспорта также будет зависеть от динамики заболеваемости.

"Правительство, конечно, слышит и прислушивается к просьбам полноценно запустить транспорт, в частности, метрополитен. Но это не моя прихоть не запускать метро. Все модели и расчеты показывают, что преждевременный запуск – это десятки тысяч больных", – сказал ШЩмыгаль..

Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что киевские власти будут просить Кабмин возобновить работу метро с 25 мая.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в среду в парламенте, заявил, что возобновить работу транспорт Украина сможет только на третьем этапе послабления карантина.

"Только с третьего этапа при соблюдении определенных правил – санитарная, гигиеническая и эпидемиологическая дисциплина - мы сможем позволить себе возобновить работу пригородного транспорта, дальше – междугороднего, дальше – метро. Сейчас это однозначно приведет к вспышке (заболеваемости коронавирусом, – ред.)", – заявил Шмыгаль.