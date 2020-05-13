Реформа таможни должна быть завершена в 2020 году, – Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает завершения реформы Государственной таможенной службы в 2020 году.
Об этом Шмыгаль сказал в ходе правительственного заседания 13 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Очень важно продолжать эту институциональную реформу и завершить ее быстро, желательно в этом году. Не хочется превратить реформу и повышение эффективности (таможни) в долгий и многолетний процесс", - сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что это должен быть качественный и быстрый процесс.
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