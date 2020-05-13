Кабмин снял запрет на экспорт спирта

Кабинет министров снял запрет на экспорт этилового спирта (как сырья для медицинских целей и фармацевтической промышленности) из Украины с 15 мая 2020 года вместо ранее предварительно установленного срока 1 июня.

Соответствующее изменения в постановления приняло правительство на заседании 13 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к проекту постановления Кабмина говорится, что производственные мощности украинских спиртовых заводов составляют около 600 млн л спирта этилового в год, в том числе производственные мощности ГП "Укрспирт" составляют около 300 млн л в год.

При этом, согласно документу, спрос на спирт этиловый на внутреннем рынке за последние годы не превышает 70-80 млн л в год, загруженность государственных спиртовых заводов, которые находятся в подчинении Министерства экономики, составляет не более 13%.

В пояснительной записке, со ссылкой на данные Госстата, отмечается, что экспорт этилового спирта в 2018-2019 годах составил 8,1 млн л и 9,3 млн л соответственно, в том числе ГП "Укрспирт" (по данным предприятия) экспортировано 4,9 млн л и 5,9 млн л соответственно.

По данным Госстата, за два месяца 2020 года экспорт этилового спирта составит 1,1 млн л, что фактически в полном объеме является экспортом ГП "Укрспирт".

Как сообщалось, Кабмин в конце марта 2020 года ввел запрет экспорта этилового спирта из Украины на срок до 1 июня текущего года.