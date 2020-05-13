Водителям такси разрешили ездить по полосе для общественного транспорта
Кабинет министров Украины разрешил водителям такси ездить по полосе для маршрутных транспортных средств.
Соответствующее решение было принято на заседании 13 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, водители такси смогут осуществлять посадку и высадку пассажиров в границах действия полосы для маршрутных транспортных средств.
Отмечается, что реализация данного решения будет содействовать созданию благоприятных условий для водителей такси при перевозке пассажиров.
В правительстве заявляют, что основывают свое решение на позитивном опыте стран Европейского союза, где действуют такие нормы.
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