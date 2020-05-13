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Кабмин создал центр по трансформации угольных регионов

Кабмин создал центр по трансформации угольных регионов

Кабинет министров создал Координационный центр по вопросам трансформации угольных регионов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра развития громад и территорий Алексея Чернышева, презентовавшего проект документа, основным заданием центра будет формирование стратегического виденья устойчивого развития угольных регионов, реформирования и развития государственного угледобывающего комплекса.

Создание центра среди прочего позволит обеспечить координацию органов власти при определении политики трансформации, определить пути решения спорных вопросов формирования и реализации указанной политики, способствовать привлечению средств на реализацию соответствующих проектов.

Автор: 

Кабмін (7832) вугілля (1902)


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Государство за 30 лет вскормило на своей груди кодло паразитических кровососущих глистов-прокладок АО,ООО и пр "Рогов с копытами",которые паразитировали на прибавочной стоимости гос.предприятий,,разоряя последних,не давая и не создавая ничего взамен.Наоборот генерируя хитроумные коррупционные схемы для грабежа бюджета с помощью дебильных "реформ"-диверсий по сути и создания дополнительных паразитических структур-"наб.советов" за доведением успешных бюджетообразующих стратегических предприятий до банкротства,процесс уничтожения стратегических предприятий шел очень быстро.. Угольная отрасль в мировом энергобалансе составляет 41%. Уголь-это не только ценнейшее энергетическое сырье,но и ценнейший продукт для хим.прома. Понятно,что нашим опилкоголовым "реформаторам"-"трансформаторам" это не доходит к восприятию,т.к и воспринимать им особо нечем.. Они умеют только "взять и поделить"не ими созданное,сдать на металлолом,украсть с бюджета и обосновать на 13 листах правильность своих действий.В этом им равных нет-любого убедят что "лежащий хрен-лучше стоящего".Довести до банкротства и продать очередному "эффективному частному собственнику" стратегическую отрасль за пару гривней-вот и вся суть 30ти летних "экономических реформ" этих рукозадых деятелей,в результате которых от государства ничего не осталось. Как то надо наводить Конституционный порядок в стране,приводить законодательство к нормам Конституции Украины,КСУ должен активнее вникать в проблемы и начинать надо с энергетики,отменив "рознично-рыночные" законы 2018г,возврата регулировки "балансов" государству,ставя "альтернативно-зеленых" наперсточников-мощенников и паразитов в равные конкурентные условия ценообразования с атомщиками,тепловиками и гидроэнергетиками,и чтобы НКРЕКП не крышевало негодяев а выполняло свои функции по защите реального гос. производителя а не фейковых лохотронщиков, которых та же Германия послала в пешее эротическое путешествие и с помощью США будут восстанавливать свои АЭС..Всем добра.
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03.07.2020 17:52 Відповісти

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