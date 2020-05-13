Кабмин создал центр по трансформации угольных регионов
Кабинет министров создал Координационный центр по вопросам трансформации угольных регионов.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам министра развития громад и территорий Алексея Чернышева, презентовавшего проект документа, основным заданием центра будет формирование стратегического виденья устойчивого развития угольных регионов, реформирования и развития государственного угледобывающего комплекса.
Создание центра среди прочего позволит обеспечить координацию органов власти при определении политики трансформации, определить пути решения спорных вопросов формирования и реализации указанной политики, способствовать привлечению средств на реализацию соответствующих проектов.
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