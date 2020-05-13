Кабмин сменил главу Экологической инспекции

Кабинет министров на заседании в среду, 13 мая, назначил председателем Государственной экологической инспекции Андрея Мальованного.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Мальованный до последнего времени возглавлял Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

Согласно декларации чиновника, его жена Елена является владельцем ООО "Сити Инсайт" и ей принадлежит 50% уставного капитала компании "Будинвестгруп".

Обе компании фигурируют в криминальных расследованиях. В частности, печати "Сити Инсайт" были изъяты у подозреваемого по делу о вымогательстве взятки за выдачу разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух чиновниками Министерства экологии.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова.

Егор Фирсов – в прошлом народный депутат VII созыва от партии "УДАР" и VIII созыва от "Блока Петра Порошенко". Вышел из БПП в 2016 году после конфликта на то время министра экономического развития Айвараса Абромавичуса с депутатом и ближайшим соратником Порошенко Игорем Кононенко. После прекращения полномочий Фирсова съездом БПП был лишен депутатского мандата.Источник: https://censor.net/n3161079