БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 217 4

Кабмин сменил главу Экологической инспекции

Кабмин сменил главу Экологической инспекции

Кабинет министров на заседании в среду, 13 мая, назначил председателем Государственной экологической инспекции Андрея Мальованного.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Мальованный до последнего времени возглавлял Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

Согласно декларации чиновника, его жена Елена является владельцем ООО "Сити Инсайт" и ей принадлежит 50% уставного капитала компании "Будинвестгруп".

Обе компании фигурируют в криминальных расследованиях. В частности, печати "Сити Инсайт" были изъяты у подозреваемого по делу о вымогательстве взятки за выдачу разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух чиновниками Министерства экологии.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова.

Егор Фирсов – в прошлом народный депутат VII созыва от партии "УДАР" и VIII созыва от "Блока Петра Порошенко". Вышел из БПП в 2016 году после конфликта на то время министра экономического развития Айвараса Абромавичуса с депутатом и ближайшим соратником Порошенко Игорем Кононенко. После прекращения полномочий Фирсова съездом БПП был лишен депутатского мандата.Источник: https://censor.net/n3161079

Автор: 

Держекоінспекція (120) Кабмін (7832) призначення (1152)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
печати "Сити Инсайт" были изъяты у подозреваемого по делу о вымогательстве взятки за выдачу разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух чиновниками Министерства экологии

а КРОМЕ уродов, дегенератов, коррупционеров, у зевласти берут кого то на должности? Или там ермаку не принципиально?
показати весь коментар
14.05.2020 09:07 Відповісти
Андрей Мальованый всем обязан своему папе. Именно папа везде продвигает своего сынишку. Еще в 2016 году Мальованного хотели поставить в Киеве главой Соломенской РДА, не получилось. Тогда его отправили в КМДА нач. управы по экологии. Мальованнный известен тем,что с ним легко договориться - за бабло согласует и подпишет любой дозвил и чхать он хотел на экологию, любит зависать в шикарных ресторанах в центре Киева. Имеено из своей "договороспособности" он полностью устраивает зеленых имбицилов на посту главы Государственной экологической инспекции. Фирсов был принципиален. Про экологию в нашей стране можно забыть...
показати весь коментар
14.05.2020 09:36 Відповісти
Пошла торговля должностями, сейчас 100% воров у власти.
показати весь коментар
14.05.2020 10:12 Відповісти
браво!
показати весь коментар
14.05.2020 11:52 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 