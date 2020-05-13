Агентство ЕС внесло три украинских аэропорта в список рисковых
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) внесло в список аэропортов, расположенных в районах с высоким риском передачи инфекции COVID-19, аэропорты в Киеве и Черновцах.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на данные агентства, передает БизнесЦензор.
В списке не указаны названия аэропортов, а только города. Поэтому можно предположить, что в него включены оба столичных аэропорта "Борисполь" и "Киев", и международный аэропорт "Черновцы".
На сайте EASA указывается, что список рисковых аэропортов разработан в координации с государствами-членами EASA и основан на информации от Всемирной организации здравоохранения, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также других авторитетных институтов здравоохранения.
Обновленный список вступает в силу 14 мая. Всего в перечень рисковых попали аэропорты 32 стран мира, среди которых 9 стран ЕС, наиболее пострадавших от коронавируса, а также ряд аэропортов США, России и Великобритании.
Ранее сообщалось, что авиакомпании Czech Airlines, Wizz Аиr и Lufthansa планируют возобновить регулярные рейсы из Украины с конца мая-начала июня.
Однако в Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что до принятия официальных решений украинского правительства о возобновлении регулярных рейсов действия авиакомпаний по продаже билетов являются преждевременными.
Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что международное авиасообщение полноценно летом не восстановится.
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