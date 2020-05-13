Кабмин объявил конкурс на должность главы Нацагентства госслужбы

Кабинет министров Украины 13 мая на своем заседании объявил конкурс на должность главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня на очередном заседании Кабинета министров Украины была объявлена конкурсная процедура на главу Национального агентства Украины по вопросам государственной службы", - сообщил Немчинов.

Как сообщалось, 11 марта Кабмин уволил Александра Стародубцева с должности главы Нацагентства госслужбы и возложил временное исполнение обязанностей главы НАГС на первого заместителя Владимира Куприя.