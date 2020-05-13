БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 358 0

Аэропорт Запорожья завершил строительство нового терминала. ФОТО

Аэропорт Запорожья завершил строительство нового терминала. ФОТО

КП Международный аэропорт "Запорожье" завершило строительство нового пассажирского терминала.

Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Запорожского горсовета.

"Терминал технически фактически готов принимать пассажиров. Однако осталось получить необходимые для запуска разрешительные документы. В результате, после возобновления полетов, новый терминал сможет принимать пассажиров", – сказал Буряк.

Мэр уточнил, что в терминале уже работают системы выдачи багажа, эскалаторы, лифты, освещение, подключены системы канализации и холодного водоснабжения. Также установлены стойки для приема багажа, контроля пассажиров, медпункт.

Сейчас продолжаются пусконаладочные работы систем кондиционирования, вентиляции, горячего водоснабжения. Также планируется приезд зарубежных специалистов фирмы-поставщика, которые должны подтвердить полную готовность оборудования.

"Пропускная способность нового терминала составит не менее 400 пассажиров в час. В перспективе это позволит увеличить количество пассажиров до 1 миллиона", – отметил городской голова.

Мэр Запорожья напомнил, что местный аэропорт заключил соглашения о сотрудничестве с рядом авиакомпаний, которые осуществляли рейсы в Краков, Вену, Будапешт, Ираклион, Гданск и другие города. После полного восстановления авиасообщения речь может идти примерно о 30 авиарейсах в сутки.

Автор: 

авіація (2263) аеропорт (1165) Запоріжжя (518) Запорізька область (175)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 