Аэропорт Запорожья завершил строительство нового терминала. ФОТО

КП Международный аэропорт "Запорожье" завершило строительство нового пассажирского терминала.

Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Запорожского горсовета.

"Терминал технически фактически готов принимать пассажиров. Однако осталось получить необходимые для запуска разрешительные документы. В результате, после возобновления полетов, новый терминал сможет принимать пассажиров", – сказал Буряк.

Мэр уточнил, что в терминале уже работают системы выдачи багажа, эскалаторы, лифты, освещение, подключены системы канализации и холодного водоснабжения. Также установлены стойки для приема багажа, контроля пассажиров, медпункт.

Сейчас продолжаются пусконаладочные работы систем кондиционирования, вентиляции, горячего водоснабжения. Также планируется приезд зарубежных специалистов фирмы-поставщика, которые должны подтвердить полную готовность оборудования.

"Пропускная способность нового терминала составит не менее 400 пассажиров в час. В перспективе это позволит увеличить количество пассажиров до 1 миллиона", – отметил городской голова.

Мэр Запорожья напомнил, что местный аэропорт заключил соглашения о сотрудничестве с рядом авиакомпаний, которые осуществляли рейсы в Краков, Вену, Будапешт, Ираклион, Гданск и другие города. После полного восстановления авиасообщения речь может идти примерно о 30 авиарейсах в сутки.