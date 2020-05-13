Кабмин расширил перечень данных в реестре прав на недвижимость

Кабмин одобрил разработанное Министерством юстиции постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины в сфере государственной регистрации".

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, принятие постановления позволит усовершенствовать механизмов предоставления административных услуг в сфере государственной регистрации.

Так, постановлением предусматривается интеграция функционала Государственного реестра прав на недвижимое имущество в Единый государственный веб-портал электронных услуг, чтобы обеспечить гражданам возможность подачи заявлений в электронной форме и получение результатов предоставленной государственной услуги.

"Ведомости Реестра дополняются информацией о праве доверительной собственности как способе обеспечения исполнения обязательств, информацией, необходимой для осуществления связи с заявителем, – абонентский номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, а также сведениями о цене (стоимости) объекта недвижимого имущества", – пояснил министр.

Согласно предложенным изменениям, решение компетентного органа о переводе дачных и садовых домов в жилые без внесения соответствующих изменений в Реестр будет считаться достаточным основанием для использования этих домов как жилья, в том числе для регистрации места жительства.

Кроме того, постановлением предусматривается приведение актов правительства в соответствие с последними изменениями законодательства в сфере государственной регистрации.

"Принятие постановления будет способствовать совершенствованию механизмов предоставления административных услуг в сфере государственной регистрации, оптимизирует процесс кредитования, а также положительно повлияет на привлечение инвестиций в экономику Украины", – подчеркнул Малюська.