Кабмин утвердил очередной план реформирования таможни

Кабинет министров на заседании в среду, 13 мая, утвердил план мероприятий по повышению эффективности работы Государственной таможенной службы.

План реформы таможни представил министр финансов Сергей Марченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, развитие реформы планируется в трех ключевых направлениях:

функциональное направление – обеспечит контроль государства на всех этапах деятельности таможни и уменьшает коррупционные риски;

мотивационное направление – привлечение новых качественных кадров;

сервисное направление.

Также планируется ряд первоочередных решений: оптимизация аппарата Гостаможслужбы, цифровизация управленческих процессов, введение новой централизованной системы установления рисков, создание мониторингового центра, введение нового таможенного тарифа, разработка законопроекта по совершенствованию контроля таможенной стоимости.

Как сообщалось, 24 апреля Кабмин уволил Максима Нефьодова с должности главы Государственной таможенной службы. Исполнение обязанностей председателя Таможни было временно возложено на руководителя одного из департаментов службы Игоря Муратова.