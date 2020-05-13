Рада приняла одобрила законопроект об оптимизации сети центров админуслуг

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2679 "Об оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме".

За документ в первом чтении проголосовал 261 народный депутат, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке, принятие несет в себе цель оптимизации сети и функционирования ЦПАУ (Центра предоставления административных услуг), в частности: ликвидация ЦПАУ, образованных районными государственными администрациями и предоставление услуг только в ЦПАУ органов местного самоуправления, предоставление полномочий Кабинету министров устанавливать требования к ЦПАУ.

Предоставление услуг, согласно тексту законопроекта будет осуществляться не через ЦПАУ, а в ЦПАУ - административные услуги будут предоставляться расположенными в ЦПАУ представителями субъектов предоставления административных услуг, администраторами или через администраторов путем их взаимодействия с субъектами предоставления административных услуг.

В ЦПАУ будут предоставляться все административные услуги органов местного самоуправления, территориальных органов центральных органов исполнительной власти, а также административные услуги по договорам по обслуживанию в ЦПАУ жителей других территориальных общин, а также другие публичные услуги;

В законопроекте предусмотрено, что в ЦПАУ органов местного самоуправления будут обязательно образовываться во всех населенных пунктах с численностью населения более 1 тыс, а также предоставлено старостам отдельных функции администратора.

Еще ряд положений проекта отведен процессу совершенствования доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме, в том числе: ликвидация Единого государственного портала административных услуг, образования Единого государственного веб-портала электронных услуг, определение полномочий Кабинета министров по вопросам функционирования Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Авторы указывают о решении законопроектом других проблем в сфере предоставления административных услуг, в частности: уточнения термина "административная услуга" - в случаях, определенных законом административные услуги могут предоставляться без подачи заявления, действия органов власти, связанные с реализацией прав лиц также признаются административными услугами, предоставление результатов административных услуг другими видами почтовых отправлений, а не только заказным письмом, внедрение механизма мониторинга качества предоставления административных услуг, в частности, предоставление полномочий Министерству цифровой трансформации устанавливать порядок и показатели мониторинга и порядок обнародования результатов мониторинга, а также предоставление полномочий Министерству цифровой трансформации и областным государственным администрациям обращаться в административный суд по защите прав лиц в сфере предоставления административных услуг.