Кабмин расширил программу льготных кредитов для аграриев

Кабинет министров на заседании в среду, 13 мая, принял постановление "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов".

Об этом гсообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, постановление позволит расширить круг субъектов АПК и создаст равный доступ таких субъектов к получению государственной поддержки по привлеченным в банках кредитам. В целом на поддержку аграриев по этому направлению предусмотрены средства в размере 1,2 млрд грн.

В частности, участниками программы станут субъекты хозяйствования АПК, которые занимаются всеми видами сельскохозяйственной деятельности (сейчас такой доступ имеют только субъекты, которые занимаются животноводством и использовали кредитные средства на цели животноводства, или которые имеют чистый доход от реализации продукции за последний год до 20 млн грн).

В то же время будет действовать ограничение для таких субъектов и связанных с ними лиц – не более 5 млн грн на субъект (кроме заемщиков, осуществляющих деятельность в области животноводства, для которых ограничение не более 15 млн грн).