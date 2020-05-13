"Газпром" остановил на ремонт газопровод в Турцию
Плановые профилактические работы на газопроводе "Голубой поток", который поставляет российский газ в Турцию по дну Черного моря, продлятся до 29 мая, что на 10 дней дольше, чем сообщалось ранее.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя властей Турции, передает БизнесЦензор.
"В период с 13 по 29 мая (турецкий трубопроводный оператор) BOTAS будет проводить работы по техобслуживанию на сухопутной части газопровода, а "Газпром" работает на морской части", – сообщил турецкий чиновник.
На прошлой неделе российский "Газпром" сообщал, что планирует остановить газопровод на плановый ремонт с 13 по 19 мая.
При этом российский газ продолжит поступать в Турцию по второму морскому газопроводу – "Турецкому потоку".
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Igor Makan
показати весь коментар13.05.2020 19:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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