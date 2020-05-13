Кабмин утвердил планы создания объединенных общин еще в пяти областях

Кабинет министров на заседании в среду, 13 мая, утвердил перспективные планы формирования территорий общин пяти областей: Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Закарпатской.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, таким образом утверждены перспективные планы территорий уже для 17 областей, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"То есть у нас уже большая часть областей уже имеют утвержденные перспективные планы. Реформа административно-территориального устройства, несмотря на карантин, продолжается. Это часть большой реформы децентрализации в Украине. Наша конечная цель – успешные общины, в которых люди смогут получать качественные сервисы, в частности, это касается качественной медицинской помощи", – отметил Шмыгаль.

По оценке правительства, утверждение перспективных планов будет способствовать, в частности, увеличению поступлений в местные бюджеты в расчете на одного жителя общины примерно вдвое.

Как сообщалось, на заседании 6 мая Кабинет министров утвердил перспективные планы формирования территорий общин Винницкой, Донецкой, Черкасской и с доработкой – Черновицкой областей.