Кабмин решил открыть крупнейший пункт пропуска через границу с Польшей (обновлено)

Правительство Украины поддержало проект распоряжения МВД о возобновлении работы пункта пропуска "Шегини".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передает БизнесЦензор.

"В связи с ослаблением карантинного режима пункт пропуска "Шегини" вернется к обычному режиму работы. Решение вступит в силу с момента его опубликования", – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр добавил, что такое решение разгрузит автомобильные пункты пропуска.

По данным Пограничной службы Польши, это решение позволит возобновить работу пункта пропуска с 15 мая, передает Украинформ.

"В свете распоряжение украинского правительства работа пункта пропуска "Медика-Шегини" будет восстановлена с пятницы", – сообщил источник агентства, близкий к польским пограничникам.

Пункт пропуска "Шегини" являлся самым загруженным на украинской границе со странами ЕС.

Как сообщалось, 6 мая Кабине министров принял решение возобновить работу пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Рава-Руська" и для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт", которые были временно закрыты в связи с пандемией.

Напомним, Кабмин с 7 апреля временно закрыл 115 пунктов пропуска, а в 28 пунктах пропуска прекратил пешеходное сообщение.

С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля оставалось только 19 пунктов пропуска, где можно было пересечь государственную границу собственным автотранспортом.

15 апреля Кабмин закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией и Молдовой.