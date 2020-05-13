В Киеве установили 14 пунктов сбора использованных масок и перчаток
В Киеве размещены 14 пунктов для сбора использованных масок и перчаток. Они расположены в продовольственных магазинах, куда киевляне регулярно ходят и где выбросить использованы средства индивидуальной защиты удобнее. Собранные в контейнеры средства индивидуальной защиты будут герметично упакованы и отправлены на сожжение.
Об этом сегодня заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.
"Город продолжает внедрять проекты сбора отдельных фракций отходов. Нынешняя ситуация с распространением инфекции COVID-19 диктует нам необходимость отдельно собирать маски и перчатки, которые горожане активно используют для своей защиты. Контейнеры установлены в крупных торговых точках, куда, на наш взгляд, людям будет наиболее удобно дойти. Контейнеры вместе с содержанием будут безопасно сожжены при температуре 1200 градусов", - пояснил Пантелеев.
По его словам, после наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет предприятие, имеющее необходимую лицензию.
"Важно, что этот проект является инициативой представителей Киевсовета и проявлением доброй воли предприятий. Бюджетных средств города ни на установление, ни на утилизацию не потрачено", - отметил заместитель председателя КГГА.
Возле каждого контейнера размещены советы по использованию на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве и приказа Министерства здравоохранения Украины "Об утверждении Государственных санитарно-противоэпидемических правил и норм по обращению с медицинскими отходами". В частности, советуют не трогать лицо после снятия маски, сами средства лучше обработать сантайзером, выбрасывать лучше, предварительно поместив это в пакет, обработать после этого руки.
Перечень локаций, где размещены контейнеры для сбора масок и перчаток:
В магазинах сети Billa:
- ул. Гришко, 3;
- просп. Маяковского, 85;
- Бессарабская площадь, 2;
- ул. Тростянецкая, 1-А;
- Дарницкая площадь, 1;
- просп. Воздухофлотский, 56-А;
- ул. Голосеевская, 13-А;
- Площадь Независимости, ТЦ "Глобус";
- ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
- ул. Попудренко, 40.
В магазинах сети METRO Cash & Carry:
- просп. Григоренко, 43;
- Кольцевая дорога, 1-В;
- просп. С. Бандеры, 26-В;
- ул. С. Лифаря, 2-А.
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