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В Киеве установили 14 пунктов сбора использованных масок и перчаток

В Киеве установили 14 пунктов сбора использованных масок и перчаток

В Киеве размещены 14 пунктов для сбора использованных масок и перчаток. Они расположены в продовольственных магазинах, куда киевляне регулярно ходят и где выбросить использованы средства индивидуальной защиты удобнее. Собранные в контейнеры средства индивидуальной защиты будут герметично упакованы и отправлены на сожжение.

Об этом сегодня заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

"Город продолжает внедрять проекты сбора отдельных фракций отходов. Нынешняя ситуация с распространением инфекции COVID-19 диктует нам необходимость отдельно собирать маски и перчатки, которые горожане активно используют для своей защиты. Контейнеры установлены в крупных торговых точках, куда, на наш взгляд, людям будет наиболее удобно дойти. Контейнеры вместе с содержанием будут безопасно сожжены при температуре 1200 градусов", - пояснил Пантелеев.

В Киеве установили 14 пунктов сбора использованных масок и перчаток 01

По его словам, после наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет предприятие, имеющее необходимую лицензию.

"Важно, что этот проект является инициативой представителей Киевсовета и проявлением доброй воли предприятий. Бюджетных средств города ни на установление, ни на утилизацию не потрачено", - отметил заместитель председателя КГГА.

Возле каждого контейнера размещены советы по использованию на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве и приказа Министерства здравоохранения Украины "Об утверждении Государственных санитарно-противоэпидемических правил и норм по обращению с медицинскими отходами". В частности, советуют не трогать лицо после снятия маски, сами средства лучше обработать сантайзером, выбрасывать лучше, предварительно поместив это в пакет, обработать после этого руки.

Перечень локаций, где размещены контейнеры для сбора масок и перчаток:

В магазинах сети Billa:

  • ул. Гришко, 3;
  • просп. Маяковского, 85;
  • Бессарабская площадь, 2;
  • ул. Тростянецкая, 1-А;
  • Дарницкая площадь, 1;
  • просп. Воздухофлотский, 56-А;
  • ул. Голосеевская, 13-А;
  • Площадь Независимости, ТЦ "Глобус";
  • ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
  • ул. Попудренко, 40.

В магазинах сети METRO Cash & Carry:

  • просп. Григоренко, 43;
  • Кольцевая дорога, 1-В;
  • просп. С. Бандеры, 26-В;
  • ул. С. Лифаря, 2-А.

Автор: 

Київ (4734) утилізація (34)


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