Решение о продлении санкций против российских соцсетей передано Зеленскому, – СНБО

Проект указа президента относительно применения санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов передан в Офис президента.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам секретаря Совета, большинством членов СНБО на заседании были приняты решения о применении, отмене и внесении изменений в перечень ограничительных мероприятий (санкций).

"Этим решением, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других", – сказано в сообщении.

Для введения в действие принятого решения соответствующий проект указа передан в Офис президента.

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Как сообщалось, 24 апреля СБУ предложила продлить санкции против российских нитернет-сервисов "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

Изначально в начале апреля СБУ предложила продлить санкции в отношении соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Напомним, в мае 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц, согласно которому Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги доступа для пользователей сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yandex.

Соответствующий указ президента опубликован 17 мая 2017 года и вступил в силу.

После введения запрета самые популярные российские соцсети и поисковики потеряли значительную часть аудитории, однако стабильно продолжали входить в двадцатку самых посещаемых сайтов в Украине.