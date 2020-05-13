Рада одобрила введение декларирования для членов набсоветов госбанков

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3355 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства".

За соответствующее решение на заседании 13 мая проголосовало 244 народных депутата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документом предусматривается изменение перечня лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства. К списку должностей предлагается добавить помощников судей Конституционного суда, а также руководителей, заместителей руководителей акционерных обществ, лиц, входящих в состав наблюдательного совета акционерных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций прямо или косвенно принадлежит государству. Исключить из данного перечня предлагается лиц, исполняющих свои обязанности на общественных началах.

Законопроектом также предполагается, что информация о структуре, принципах формирования и/или размере вознаграждения руководителя, заместителя руководителя, членов наблюдательного совета юридического лица публичного права, государственных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций прямо или косвенно является собственностью государства и/или территориальной громады, включая компенсационные пакеты и дополнительные блага, которые они получают (или на получение которых имеют право) при исполнении должностных обязанностей, а также в связи с увольнением должна стать публичной.

Проектом также уточняется положение о членах семьи должностного лица в законе "О предотвращении коррупции". В обновленной редакции их предлагается определить как детей, в том числе совершеннолетних, и любых других лиц, при условии их совместного проживания, совместного быта, наличии взаимных прав и обязанностей с субъектом.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады обращает внимание, что законопроект не содержит предохранителей в части возможности использования такой нормы с целью, например, избежать необходимости декларирования определенного имущества путем передачи права собственности на него детям, которые совместно не проживают с такими субъектами.

Как сообщалось, ранее иностранные специалисты отказывались от работы в набсовете государственных банков в частности из-за действовавшей нормы об электронном декларировании.