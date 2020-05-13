Рада призвала продлить санкции против российских соцсетей и телеканалов

Верховная Рада приняла постановление "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как передает БизнесЦензор, за соответствующий проект решения №3319 проголосовали 248 народных депутатов.

Проектом постановления предлагается внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения о продлении срока применения санкций, предусмотренных решением Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года, которое было введено в действие указом президента №133/2017 от 15 мая 2017 года.

Как сообщалось, ранее в СНБО заявили, что проект указа президента относительно применения санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов передан в Офис президента. При этом он содержит изменения, по сравнению с перечнем 2017 года.

Напомним, в мае 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц, согласно которому Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги доступа для пользователей сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yandex.

Также санкции введены против российской IT-компаний ABBYY и "1С", корпорации "Парус", ООО "Софтлайн Групп", концерна "Созвездие".

Блокирование активов, запрет на транзакции и вещание также введены против крупнейших российских телерадиокомпаний: "РЕН ТВ", "НТВ ПЛЮС", РБК, ТНТ, "Звезда", телеканал Life, "Наше радио".

Запрет введен на три года, сообщается в документе. В общем санкции вводятся против 468 российских компаний и 1228 физических лиц.

После введения запрета самые популярные российские соцсети и поисковики потеряли значительную часть аудитории, однако стабильно продолжали входить в двадцатку самых посещаемых сайтов в Украине.